Зачем обвязывать деревья в саду желтой лентой? Так вы быстро избавитесь от надоедливой проблемы

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Опубликовано: 24.07.2024 13:05 , Обновлено: 24.07.2024

Уход за садом - довольно сложная задача. Он требует не только регулярного полива, обрезки и пересадки растений, но и борьбы с вредителями. Грызуны, слизни, муравьи и тля - вот лишь некоторые из проблем, с которыми приходится сталкиваться садоводам. К счастью, существует простой и эффективный способ избавиться от некоторых из них.

Желтая лента - естественный враг вредителей

Если в вашем саду появились тля и муравьи, не обязательно сразу же использовать вредные для растений химикаты, чтобы избавиться от них.

Просто положите на место появления вредителей предмет насыщенного желтого цвета, например желтую ленту. Этот цвет привлекает божьих коровок, которые являются естественными врагами тли. Эти насекомые могут съедать до 100 штук тли в день, тем самым устраняя проблему.

Муравьи также исчезнут, поскольку они появляются там, где есть тля, и питаются ее экскрементами.

Другие естественные методы борьбы с тлей

Существуют и другие естественные методы избавления сада от тли. Вы можете посадить растения, которые отпугивают вредителей своим ароматом, например:

лаванду;

мяту;

чеснок;

чабер.

Кроме того, они пригодятся на кухне в качестве специй.

Еще один эффективный способ - опрыскивание растений раствором соли Эпсома. Для его приготовления растворите две столовые ложки соли в четырех литрах воды, перелейте в бутылку с распылителем и опрыскайте растения.

[info_b] Соль Эпсома — это гептагидрат сульфата магния (MgSO4·7H2O), бесцветные кристаллы с ромбической решёткой. Другие названия — английская соль, горькая соль, магнезия, горькозём.

В природе английская соль содержится в воде многих горьких минеральных источниках, из которых её раньше и добывали. Впервые в 1695 году была выделена английским ботаником Неемией Грю из воды минерального источника в Эпсоме, отсюда название минерала того же состава — эпсомит.

Её часто используют как минеральное удобрение для растений в качестве источника магния или серы.

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А как еще избавится от муравьев?

Муравьи на дереве

Опытные садоводы также советуют обвязывать деревья простой тряпочкой, смоченной в подсолнечном масле.

[info_b]Дело в том, что муравьи передвигаются по проложенным дорожкам, на которых остался запах насекомых. Масло в этом случае нейтрализует запах, дезориентируя муравьев[/info_b]

«Способ рабочий, 100 процентов» — Белорус показал, как избавиться от муравьев на садовых деревьях. Что нужно делать?

Однако, если в народные средства веры мало, то профессиональные препараты-инсектициды можно всегда найти на прилавке в садовом магазине. Арсенал здесь солидный — спреи, порошки для разведения с водой, гели и гранулы. Большинство из них работает по схожему принципу — инсектициды имеют привлекательный аромат, и муравьи, воспринимая приманку в качестве пищи, переносят ее в муравейник и распространяют среди всех его обитателей, что приводит к гибели всего муравейника.

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