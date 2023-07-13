В Беларуси нашли существо, похожее на змею, но это не она. Где водится и опасно ли?

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Опубликовано: 13.07.2023 16:41 , Обновлено: 13.07.2023

Скорее всего, большинство белорусов не знает, что животное, о котором пойдет речь в материале – не змея. Хотя внешне оно очень на нее похоже.

Речь идет про веретеницу хрупкую — единственную представительницу безногих ящериц в Беларуси. У этой ящерицы нет ног, поэтому ее часто принимают за ядовитую змею и уничтожают, написал автор тг-канала “Дзiкая прырода побач”.

Но веретеница не ядовита и не представляет угрозы для человека и домашних животных.

Как и другие ящерицы, веретенообразная может отбросить хвост, когда ей угрожает опасность. Отсюда и вторая часть имени – «хрупкая».

Хвост обрывается посередине любого хвостового позвонка. Самое интересное, что новый хвост вырастает позже. Но новый хвост уже имеет позвонки другого строения и не может отломиться. Ящерица теряет шанс спастись от хищника, если теряет хвост — например, в ваших руках. Лучше никогда не ловить ящериц.

Взрослая ящерица имеет ярко-коричневый или темно-серый цвет сверху с характерным медным или бронзовым оттенком. Отсюда и местные названия - медянка, медяница.

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