Как избавиться от муравьёв на кухне? Нашли 5 способов, которые точно помогут

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Опубликовано: 26.03.2024 15:39 , Обновлено: 26.03.2024

Владельцы частных домов или даже квартир знакомы с муравьями не понаслышке. Эти вредители часто нападают на разлитую газировку, мёд и праздничный торт, если вы его не доели и оставили на кухне. Чтобы муравьи не омрачали жизнь, следуйте этим простым советам.

Что привлекает муравьёв?

Насекомые являются сладкоежками. Всё, что содержит в составе глюкозу, непременно станет добычей муравьёв. Вода, кстати, тоже может их привлекать, особенно если на улице жарко.

Любят вредители и продукты, в составе которых есть белок. Связано это с тем, что после долгой и затяжной зимы насекомым нужно хорошо питаться, чтобы восстановить свою колонию. Именно для этого и требуется белок, который является полноценным “строительным” материалом.

[info_b] Кстати! Обычные муравьи не жалят и не кусаются. По своей природе они не представляют опасности для человека. Если их потревожить, насекомые могут начать защищаться, но их укусы настолько слабые, что вы ничего не почувствуете.[/info_b]

Как избавиться от муравьёв на кухне?

Во-первых, важно соблюдать простые правила, а именно:

убирать столешницу;

регулярно выбрасывать мусор;

хранить сладости в ёмкостях с крышками;

не оставлять открытым корм для животных (да-да, туда они тоже могут залезть).

Многие специалисты по борьбе с вредителями используют медленно действующие жидкие или пылевые приманки. Муравьи поедают насыщенный токсинами сладкий яд, возвращаются “домой” и распространяют отраву среди своих “собратьев”. Через день или два колонии распадаются и погибают, поскольку токсин достигает смертельной концентрации в гнезде.

Можно использовать и жидкие приманки. Здесь важно не забывать их обновлять, поскольку смесь быстро затвердевает, пишет издание Family handyman.

[info_b] Важно! Аэрозольные спреи в борьбе с насекомыми лучше не использовать. Они хоть и убьют муравьёв, но ничего не сделают своим “друзьям” в колонии. [/info_b]

Способ первый: мёд и борная кислота.

Смешайте в миске одинаковое количество мёда и борной кислоты. Затем вылейте пасту на картон и поставьте его там, где муравьи проникают в дом. Менять приманку нужно каждые два дня или чаще, если смесь быстро загустевает.

Способ второй: бура и сахара.

Бура — это минерал, который служит сырьём для получения бора. Смешайте 11 граммов буры с 360 миллилитрами воды и 100 граммами сахара. Затем в эту смесь окуните несколько ватных дисков, чтобы они пропитались. Положите приманки там, где видели муравьёв.

[info_b] Важно! При выборе любого из способов борьбы с насекомыми не забудьте заделать дырки в щелях и других местах, через которые они могут проникнуть. Подойдите к делу внимательно и ответственно, от этого зависит итоговый результат. [/info_b]

Способ третий: белый уксус.

Нужно залить в пульверизатор равное количество белого уксуса и воды. Готовым раствором опрыскивайте не только муравьиные “дорожки” , но и самих муравьёв. Да-да, лейте прямо на них! Это поможет отпугнуть маленьких вредителей от вашего жилища.

Способ четвёртый: лимонный сок.

Всё то же самое можно проделать с лимонным соком. Налейте в пульверизатор 240 миллилитров воды и 60 миллилитров сока. Распылите спрей на муравьёв и на места их обитания. Кислота, которая содержится в лимоне, прекрасно справится со своей задачей и отпугнёт их.

Способ пятый: мята.

Смешайте 10-20 капель эфирного масла перечной мяты с 2 стаканами воды. Распылите смесь везде, где вы видели муравьёв.

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