Зачем бросать чеснок в унитаз? Вот как ещё можно применить этот овощ в доме и саду

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Опубликовано: 31.05.2024 16:31 , Обновлено: 31.05.2024

О полезных свойствах чеснока наслышаны многие. Этот ароматный корнеплод не только придаёт блюдам неповторимый вкус, но и наделён исключительными бактерицидными свойствами. Как бы то ни было, вы едва ли пробовали применять его где-то помимо кухни. А меж тем чеснок может решить многие проблемы в быту, с которыми вы не знали, как можно справиться. Эти лайфхаки с использованием чеснока позволят решить многие проблемы в доме и саду.

Натуральный дезинфектор

Бактерицидные свойства чеснока действительно впечатляют. Этот корнеплод способен убить множество патогенных микроорганизмов, и именно поэтому вы можете использовать его в качестве натурального дезинфектора в местах большого скопления бактерий дома, например, в ванной и туалете.

Так чеснок может заменить химические средства для дезинфекции унитаза. Это экологичный и абсолютно безопасное для здоровья способ. Для этого всего лишь нужно очистить дольку чеснока и бросить её в унитаз на ночь, а утром смыть. Повторяйте эту процедуру минимум 2 раза в неделю, и чеснок позаботится об дезинфекции вашего унитаза.

Также можно приготовить чесночный настой. Вскипятите стакан воды в кастрюле и добавьте туда 3 измельченных зубчика чеснока. Выключите плиту, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 15 минут. По истечении этого времени вылейте настой в унитаз. Процедуру лучше всего сделать накануне вечером.

Эти два метода — лучший естественный способ избавиться от бактерий и сохранить чистоту туалета без каких-либо химикатов. Чесночный настой также помогает очистить желтые отложения.

Убийца тли и отпугиватель насекомых

Помимо полезного применения дома, вы можете использовать полезные свойства чеснока и в саду. Так, ароматный корнеплод может помочь избавиться от тли на ваших любимых цветах. Измельчите 4 зубчика чеснока и залейте их кипятком. Дайте полностью остыть и полейте этим раствором пораженные растения.

Также чеснок поможет отпугнуть и иных вредителей в саду. Измельчите 2 зубчика чеснока и залейте 2 стаканами воды. Настаивайте его 1 день, затем процедите и разбавьте полученное средство еще 12 стаканами воды. Используйте в качестве спрея на зараженных вредителями листьях и опрыскивайте растения вокруг. Это отпугнёт насекомых.

Также вы можете приготовить высокоэффективной спрей для борьбы с трипсами, клещами, гусеницами и белокрылкой.

Приготовить этот спрей очень просто: смешайте 100 г крупноизмельченных зубчиков чеснока с 50 мл растительного масла и оставьте настаиваться на 24 часа. Время от времени встряхивайте. Добавьте 950 мл воды и 10 мл жидкого мыла. Хорошо перемешайте смесь и храните в бутылке из темного стекла.

Приготовленный раствор разбавьте водой в соотношении 1:19 (например, 50 мл приготовленной эмульсии и 950 мл воды). Налейте его в распылитель и распыляйте при регулярном встряхивании до полного увлажнения обрабатываемых поверхностей.

Опрыскивание лучше проводить вечером или ранним утром. Для уверенности опробуйте средство на небольшом участке растения, чтобы узнать, хорошо ли они переносят этот опрыскиватель.

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Для борьбы с плесенью на почве

Если вы заметили следы плесени на растениях и в почве то и здесь вам пригодится чеснок. Измельчите 6–7 зубчиков чеснока и бросьте их в ведро с водой. Дайте настояться сутки, после чего полейте этим настоем пораженные растения. Чеснок обладает сильным антибактериальным действием.

Защитник роз и фруктовых деревьев

Зубчики чеснока, посаженные под фруктовыми деревьями, могут оказать вам большую услугу. Они будут привлекать полезных насекомых и, наоборот, отпугивать вредителей, которые могут поселиться в коре деревьев. Также можно опрыскать деревья чесночным настоем.

Также чеснок отвадит вредителей и болезни от роз. Посадите рядом с кустами роз несколько зубчиков чеснока. Он отпугнёт тлю, муравьев и не подпустит улиток. Кроме того, садоводы утверждают, что рядом с чесноком розы растут гораздо лучше и реже болеют.

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