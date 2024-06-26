Не выбрасывайте листья помидоров после пасынкования. Вот чем они помогут вашему саду

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Опубликовано: 26.06.2024 16:26 , Обновлено: 26.06.2024

Помидоры - один из самых любимых и желанных овощей, который выращивают на приусадебных участках. Для того чтобы собрать хороший урожай, следует уделить немало внимания уходу за этой культурой. В частности, время от времени помидоры необходимо прореживать, избавляя от лишних побегов и листков. Не спешите выбрасывать собравшиеся после этой процедуры листья в мусорку. Немногие знают, но они могут помочь защитить и укрепить другие растения, выступив в качестве ведущего ингредиента для создания удобрения и эффективного средства для борьбы с вредителями.

Опытные огородники знают, что кусты томатов следует прореживать, чтобы обеспечить этим растениям лучшее освещение и циркуляцию воздуха. Эти два фактора очень сильно влияют на качество собранного урожая. Поэтому время от вренмени стоит избавлять кусты помидоров от боковых побегов и самых нижних листьев. Благодаря такой обработке вы также предотвратите развитие грибковых заболеваний.

Оторванные здоровые листья помидоров можно использовать для приготовления удобрения для питания растений. Как его приготовить?

Удобрение из листьев помидора

Все, что вам нужно сделать, это залить 300 г листьев 1 литром воды и настаивать 2 недели. Каждый день перемешивайте все палочкой, чтобы аэрировать и ускорить процесс брожения. Перед внесением в почву подкормку разбавляют водой в соотношении 1:1 .

Приготовленное таким образом удобрение обеспечит растения минералами, питая и укрепляя их. Это также поможет уничтожить вредителей и повысить устойчивость к болезням.

Листья томатов для борьбы с вредителями – рецепты опрыскивания

Листья помидоров содержат стероидные алкалоиды, которые помогают бороться с болезнетворными патогенами. Они также отпугивают вредителей. Поэтому стоит готовить спреи из этих частей растения в виде настоя, экстракта или отвара.

Настой листьев томата

Побеги и листья томатов залейте 2 л горячей воды и оставьте на несколько часов. По истечении этого времени процедите и перелейте настой во флакон с пульверизатором. Опрыскиваем им растения, на которых питается капустный жук.

Экстракт листьев томата

Приготовьте этот спрей из 150 г листьев и 10 л холодной воды. Уже через несколько часов опрыскивайте экстрактом растения, которые могут быть атакованы капустной молью, тлей, гусеницами и паутинным клещом.

Отвар листьев томата

В этом случае 1 кг листьев залейте 10 л холодной воды и оставьте на ночь. Утром прокипятите раствор 30 минут, а когда он остынет, разбавьте его водой в соотношении 1:3. Стоит опрыскивать овощи, плодовые деревья и кустарники, которые подвергаются атакам тли, муравьев и гусениц.

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