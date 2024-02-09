Что нужно не забыть посеять на рассаду белорусам в феврале 2024? Список овощей, трав и цветов

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Опубликовано: 09.02.2024 11:52 , Обновлено: 09.02.2024

Хотя февралю еще далеко до весны, уже сейчас можно успешно заняться посевом семян. Для этого не обязательно нужна отличная и теплая погода, ведь рассаду можно вырастить дома на подоконнике. Составили список овощей, цветов и трав, которые можно посеять в феврале, чтобы получить богатый урожай и наслаждаться красотой в белорусском климате.

Лучшее время для выращивания рассады – вторая половина февраля. Благодаря этому у вас появятся свои овощи и цветы раньше, чем если бы вы посеяли их прямо в грунт.

Более того, выращивание таких овощей, как помидоры, без рассады в белорусских климатических условиях невозможно, поскольку их вегетационный период будет слишком коротким.

Какие овощи сеем в феврале?

К овощам и ягодам, которые следует сажать в середине февраля, относятся те, для роста которых требуется высокая температура или которые растут очень медленно. Это:

помидоры;

перец;

баклажаны;

дыни;

арбузы;

артишоки;

цветная капуста;

брокколи;

белокочанная или красная капуста;

кольраби;

китайская капуста;

шпинат;

сельдерей.

Февраль также является идеальным временем для посева рассады сортов салата (салат ромэн (римский салат), маслянистый салат), фасоли, лука-порея и лука.

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Травы из семян

Если вы любите травы и не представляете без них свою кухню, и в то же время мечтаете вырастить свои травы из семян, стоит посеять их в феврале.

Травы в горшках, выращенные на кухонном подоконнике, — лучший способ получить ароматные, качественные:

эстрагон;

тимьян;

орегано;

майоран;

базилик;

чабер.

В конце февраля и в марте им уже будет достаточно солнечного света в течение дня. Они вырастут красивыми и прослужат вам на кухне до конца сезона.

А если вам нравится микрозелень, то февраль — также идеальное время для их посева.

В проращиватель (или на марлю, смоченную водой) можно посеять семена:

редиса;

брокколи;

подсолнечника;

люцерны;

чечевицы;

сои;

многих других овощей.

Микрозелень — ценный источник витаминов, особенно в феврале и марте, когда сложно найти овощи хорошего качества.

Только не забудьте использовать семена, специально предназначенные для микрозелени.

Какие цветы сеять в феврале?

А еще февраль – прекрасное время для высадки рассады однолетних цветов, которые имеют длительный вегетационный период и поэтому украшают ящики, горшки и клумбы на протяжении многих месяцев.

К ним относятся:

петуния;

лобелия;

львиный зев;

гелиотроп;

вербена;

шалфей глянцевитый;

левония;

бегония;

герань.

Почему стоит потратить время на выращивание рассады однолетних цветов? Хотя многие цветы на самом деле высеваются прямо в землю, растения из рассады имеют множество преимуществ. Во-первых, они зацветают гораздо раньше, чем посеянные прямо в грунт. Во-вторых, они обычно сильнее и красивее.

Как сеять растения в феврале?

Посев семян овощей, трав и цветов следует начинать с выбора горшков или контейнеров для рассады.

Кстати, для этого можно использовать втулки от туалетной бумаги, которые являются экономичным и экологичным вариантом.

Огородники посоветовали начать собирать втулки от туалетной бумаги. Зачем садить в них семена для рассады?

Или даже посеять семена в бутылках и выставить на улицу.

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Помните, что почва для рассады должна быть теплой (не прямо из подвала или двора), рыхлой, легкой, плодородной и с pH 6,5. В садоводческих магазинах можно купить специальный грунт для рассады – вы будете уверены, что вашим саженцам будут соответствующие условия для правильного развития.

Посеянные семена следует слегка присыпать землей и поставить в светлое и солнечное место. Оптимальная температура составляет примерно 21°C.

Чтобы ограничить потерю влаги, в первый период после посева можно накрыть горшки прозрачной пленкой.

Также будьте осторожны при поливе, чтобы не смыть семена. Почву лучше всего слегка присыпать – семенам не нужно много воды!

Лунный посевной календарь на февраль 2024 года. Когда лучше всего сеять белорусам?