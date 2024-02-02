Лунный посевной календарь на февраль 2024 года. Когда лучше всего сеять белорусам?

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Опубликовано: 02.02.2024 12:59 , Обновлено: 02.02.2024

Уже в феврале 2024 года белорусам предстоит заняться садово-огородными работами, чтобы позже получить богатый урожай. Если вы при посеве семян на рассаду обращаете внимание на Фазы Луны, то стоит знать, какие дни наиболее благоприятные для запланированных занятий.

Мы подготовили лунный посевной календарь для садовода и огородника на февраль 2024 года с указанием дней новолуния, полнолуния, четверти луны, положения Луны в знаках зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных дней для посадки растений.

Он позволит вам практически всегда быть в курсе того, какая Луна в данный момент, сможет помочь спланировать работу в саду и поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки и ухода за ними.

Оценка успеха того или иного дня зависит от комбинации четырех параметров:

Луна проходит тот или иной знак зодиака;

количества лунных дней;

прибывает ли луна или убывает;

день недели.

Благоприятные дни для посадки семян в феврале

Самые благоприятные дни для посадки и пересадки растений в феврале 2024 года по мнению астрологов электронного журнала 365Luna.com, следующие:

четверг 15 февраля 2024 г. — Растущая луна (6-й, 7-й лунный день). Луна в Тельце. Это очень плодородный знак, очень продуктивный. У растений, посеянных и посаженных с этим знаком, получают большие урожаи, плоды дольше хранятся, но для семенных целей они не пригодны, т.к. семена плохо хранятся и плохо прорастают.

вторник 20 февраля 2024 г. — Растущая луна (11-й, 12-й лунный день). Луна в Раке (самый плодовитый и продуктивный знак зодиака).

среда 7 февраля 2024 г. — Убывающая Луна (26-е, 27-е лунные сутки). Луна в Козероге (это признак средней рождаемости. Дает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, но плоды среднего размера).

А вот лунный календарь, опубликованный на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси:

Влияние Фазы Луны на посадку

Если смотреть только на Фазы Луны, то наиболее благоприятными будут дни:

с 1 по 7 февраля;

12 февраля;

15-16 февраля;

19-21 февраля;

27-29 февраля.

Неблагоприятные дни:

8-10 февраля;

24-25 февраля.

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