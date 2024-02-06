Когда белорусам сеять перец на рассаду в 2024 году? Отметьте в календаре эти даты

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Опубликовано: 06.02.2024 13:25 , Обновлено: 08.08.2024

Перец, помидоры и огурцы — одни из самых распространенных овощей, которые белорусы сажают на огороде дома или на даче. Причем, выращивать их с нуля не особенно сложно, однако важно помнить основные принципы. Один из них - правильный выбор даты посева. Когда сеять перец на рассаду в домашних условиях?

Сладкий перец в белорусских климатических условиях не укореняется сразу же после посева в грунт. По этой причине необходимо подготовить рассаду. Затягивать с этим не стоит, так как с момента посева до появления ростков нужного размера проходит около 7-8 недель. Чем раньше вы посеете семена, тем больше шансов, что вы соберете урожай зрелых перцев.

Когда сеять перец на рассаду? Некоторые делают это уже в январе. Однако наиболее удобное время — середина февраля до первых чисел марта. Это даст семенам достаточно времени для прорастания и позволит высадить молодые ростки в грунт, когда за окном уже не будет заморозков.

А если вы следите за благоприятными днями согласно лунному календарю, то стоит сеять перец в следующие даты:

четверг 15 февраля 2024 г.;

вторник 20 февраля 2024 г.

Также подойдут 11, 12, 16-21 февраля.

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Как сеять перцы?

Помимо даты, важно и то, как вы посеете перец. Можно ли взять семена от плодов из магазина? Можно, но не стоит. У вас будет больше шансов на успех, если вы купите семена в пачках.

Также позаботьтесь о контейнерах для посева. Пригодится и мини-теплица, которую вы можете соорудить сами. Все, что вам нужно, - это достаточно большая прозрачная коробка, чтобы накрыть перцы, или пластиковый контейнер, например, от торта.

Наполните контейнеры почвой. Пальцем сделайте небольшое отверстие, в которое поместите 2-3 семени. Прикройте почвой. Если вы высеваете перцы в один контейнер, не размещайте семена слишком плотно.

Поставьте контейнер на солнечный подоконник и накройте. Открывайте контейнер раз в день, чтобы предотвратить появление плесени.

Чтобы семена проросли, им необходима температура не ниже 20, а лучше 25 градусов Цельсия. Примерно через 2 недели семена перца должны прорасти.

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