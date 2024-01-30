Огородники посоветовали начать собирать втулки от туалетной бумаги. Зачем садить в них семена для рассады?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.01.2024 13:24 , Обновлено: 30.01.2024

Конец января и начало февраля — прекрасное время, чтобы начать подготовку к новому огородно-садоводческому сезону. В это время лучше всего не только подумать о сортах цветов и овощей, которые вы хотите посадить, но и о контейнерах или горшочках для рассады. Вот тут-то и пригодятся втулки от туалетной бумаги.

Когда туалетная бумага заканчивается, мы выбрасываем втулки в мусорное ведро, и это большая ошибка. Стоит начать собирать их сейчас, ведь они пригодятся уже через несколько недель.

Дело в том, что втулки легко могут заменить неэкологичные пластиковые контейнеры и баночки. Немногие понимают, насколько полезными могут быть эти кусочки картона.

Картон, из которого сделаны втулки, - экологичный и устойчивый материал, который вписывается в тенденцию безотходного производства. Если вы выберете их для посева рассады, то сэкономите не только время, но и деньги, а также сбережете окружающую среду.

Как сеять рассаду во втулки?

Все очень просто: нужно лишь правильно согнуть собранные втулки от туалетной бумаги с одного конца (это предотвратит высыпание почвы при наполнении горшка). Только после этого в рулоны можно насыпать грунт и поместить в него семена.

Рулоны стоит накрыть прозрачной пленкой, чтобы повысить температуру проращивания. Однако не забывайте время от времени открывать пленку, чтобы проветривать появившиеся растения (если этого не сделать, рассада начнет гнить).

Также вы можете поставить втулки с рассадой в один длинный пластиковый контейнер или на поднос.

Как ухаживать за рассадой?

Поставьте лотки с горшочками-втулками в теплое и солнечное место (например, на подоконник). За появившимися всходами следует ухаживать так же, как за сеянцами, выращенными в традиционных контейнерах. Не забывайте беречь их от сквозняков и низких температур.

Важен регулярный полив, нельзя допускать пересыхания субстрата. В начальной фазе роста рассады лучше всего опрыскивать появляющиеся растения из опрыскивателя. Иногда это придется делать это даже два раза в день (желательно утром и вечером). Когда у саженца появится несколько листьев, опрыскивание замените регулярным поливом.

Ранее Телеграф писал, что горшки с растениями занимают драгоценные сантиметры, и желание вырастить свою собственную рассаду создает определенные трудности. К счастью, существует увлекательный и, главное, довольно простой метод, который позволяет сэкономить это драгоценное пространство внутри помещения, позволяя при этом сеять растения на открытом воздухе.

Какие овощи можно посеять белорусам зимой прямо на огороде? Для этого метода понадобятся только бутылки