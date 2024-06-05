Чем заняться в саду и на грядках в июне? Эта шпаргалка не даст забыть о самых важных моментах

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Опубликовано: 05.06.2024 16:03 , Обновлено: 08.08.2024

Июнь - время, когда цветение большинства растений уже закончилось. Однако забывать ухаживать за своим огородом и садом точно не стоит. Какие работы необходимо сделать в июне, чтобы фрукты и овощи порадовали своей урожайностью в текущем году? Эта шпаргалка не даст забыть о самых важных вещах.

Что делать в июне в саду?

В начале июня можно приступить к сбору клубники, земляники, ягод жимолости и ранних сортов вишни. Во второй половине месяца к сбору будут готовы ранние сорта крыжовника, малины и смородины.

Июнь в саду – период активного роста молодых плодовых деревьев и следует заняться формированием их крон. Молодые веточки стоит привести в горизонтальное положение с помощью скрепок или деревянных распорок. Более сильные ветки можно нагружать грузами. Не забывайте также регулярно поливать молодые деревца в саду.

В этот период интенсивно растут не только ваши плодовые растения, но и сорняки. Поэтому не забывайте о прополке и мульчировании почвы под растениями.

В начале месяца хорошо бы проредить грозди винограда. Когда плод достигает размера горошины, специальными ножницами удалите низкорослые ягоды и растущие внутри грозди, оставляя самые красивые.

Если в мае вы прививали плодовые деревья, то в июне нужно ослабить подвязки, начать прищипывать верхушки привоев и защищать их от обламывания.

Проредите грядки малины. Вырежьте самые слабые корневые отпрыски.

Созревающие ягоды могут привлечь птиц. Защитить их можно накинув на деревья специальную сетку. Птицы в саду часто нападают на фрукты из-за жажды, поэтому стоит также поставить для них емкости с водой, которые должны отвлекать внимание птиц от фруктов.

На стволы сливы и яблони наденьте ленты из гофрированной бумаги для улавливания гусеницы-плодожорки.

В начале июня стоит развесить на вишнёвых деревьях липкие доски со средством, привлекающим вредителей. Их можно приобрести в садоводческих магазинах либо заказать на маркетплейсах. К основным защитным мерам от насекомых в любительском выращивании относятся, помимо ловли их на клейкие доски, систематическая уборка плодов с личинками во избежание попадания личинок в почву, а также ранний сбор плодов. В конце июня расстелите под деревьями нетканый материал или плотную сетку, что затруднит зарыв в землю выпавших из плодов личинок пилильщика.

Июнь в огороде

Этот месяц – период интенсивных работ по уходу на огороде. Необходимо пропалывать растения, удобрять их, поливать и регулярно проверять их состояние.

Сильные дожди могут уплотнить поверхность почвы, что губительно для прорастающих семян. Поэтому после дождей стоит взрыхливать почву, чтобы не допустить образования почвенной корки.

Подвяжите помидоры и регулярно удаляйте у них боковые побеги, растущие в пазухах листьев.

Чтобы иметь возможность регулярно собирать молодые, свежие растения пряности, стоит в первой половине июня посеять садовый укроп, салат и петрушку .

В этот период уже могут быть готовы к сбору и заготовке выращенные в теплице ранняя капуста, цветная капуста, брокколи, а из овощей, выращенных в грунте, можно заготавливать для употребления в пищу листовая с,векла лук с зеленым шнитт-луком, кольраби, редис, салат и шпинат. В конце месяца созреют стручки зеленого горошка и бобов раннего выращивания на зеленое зерно.

В начале месяца пора сеять огурцы, тыкву и соленые огурцы, а также кольраби и свеклу для позднеосеннего урожая.

Чтобы обеспечить непрерывность урожая стоит посеять стручковую фасоль, редис и салат.

К середине июня на пустующие грядки, оставшиеся после уборки ранних овощей, можно сеять свеклу и морковь для осенней заготовки и хранения.

В рассадной грядке можно подготовить рассаду овощей для выращивания покровных культур для осеннего сбора. Например цветной капусты, брокколи и кольраби. При выращивании культур под укрытием контролируйте температуру и влажность.

В жаркие дни тоннели и теплицы необходимо проветривать (температура не должна превышать 30°С).

С 20 июня по 10 июля можно высадить рассаду лука-порея для зимней заготовки. Высаживайте растения через несколько большие интервалы, чем в случае с более ранними сроками. Так, лук-порей, предназначенный для зимней заготовки, нужно сажать в ряду на расстоянии 15 см, а между рядами оставьте пространство 30-40 см.

В стручках гороха могут находиться гусеницы-плодожорки. Если они появились, стоит как можно скорее собрать стручки (до того, как гусеницы уйдут в почву) и после сбора тщательно перекопать грядку. В следующем году выберите для выращивания самые ранние сорта гороха, которые позволят собрать урожай до появления вредителя.

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