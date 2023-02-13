Что нужно успеть посеять на рассаду в феврале 2023? Тогда получите хороший урожай

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Опубликовано: 13.02.2023 12:00 , Обновлено: 08.08.2024

Февраль – месяц, когда дни становятся заметно длиннее, а природа начинает потихоньку пробуждаться. Именно сейчас для огородников/дачников начинается новый сезон. Почитайте, что нужно обязательно посеять на рассаду в феврале, чтобы получить действительно хороший урожай. Когда и как посадить семена перцев, помидор, баклажанов и других овощей?

Как правильно подготовить землю для рассады?

Рассаду в феврале следует сеять в предварительно подготовленную почву. Она не должна содержать удобрений. Все потому, что молодые растения очень чувствительны и плохо переносят избыток питательных веществ. Удобрение можно добавлять последовательно, на следующих этапах.

Почва должна быть легкой, водопроницаемой и рыхлой, чтобы сквозь нее могли пробиться крошечные и нежные ростки.

Если вы решили использовать землю с огорода (сада), а не покупную, то не забудьте занести ее в теплое помещение, чтобы она прогрелась. Хотя в магазинах можно приобрести специальный грунт для посева семян, который отлично подойдет для рассады в домашних условиях.

А сами семена перед посевом стоит обработать противогрибковым раствором.

Что из овощей можно сеять на рассаду в феврале?

В феврале нужно садить семена овощей на рассаду для бутербродов и салатов. Они станут отличным источником витаминов и микроэлементов.

баклажаны.

помидоры.

перцы;

сельдерей.

репчатый лук;

фасоль.

Кроме того, февраль — время посева первых трав. На светлом подоконнике можно начать выращивать такие травы, как эстрагон, розмарин, шалфей.

На пачках с семенами обычно указано, как что садить. Но чтобы урожай точно получился удачным, почитайте важные правила ниже.

Сеем баклажаны

Кода в феврале сеять баклажаны? Стоит делать это в начале или к середине месяца.

Семена баклажанов высевают точечно – каждое семя помещают в землю отдельно, в ямку, сделанную пальцем или палочкой.

Лучше ставить банки с семенами на солнечные подоконники, иначе баклажаны могут не взойти. Всходят семена на 7-14 день.

Помните, баклажаны не прорастают в холодных помещениях. Оптимальная температура — около 22 градусов.

Когда и как правильно посеять семена томатов?

Во второй половине февраля сеем помидоры, которые потом попадут в неотапливаемую теплицу (во второй половине апреля, в зависимости от условий.

Заполните баночки/горшки до краев землей. Ее стоит немного размять руками.

Разложите семена поверх земли — в каждую лунку сыпьте по 1-2 семечка. При посеве в более крупные емкости соблюдайте 2-сантиметровый зазор между семенами.

Семена аккуратно вдавите в землю примерно на 0,5 см и засыпьте землей. Слегка полейте посеянные семена: лучше всего использовать опрыскиватель.

Лучше и быстрее всего помидоры прорастают при температуре около 25 градусов. А после стоит понизить ее до 18-20°С днем ​​и 12-15°С ночью

Постоянно следите, чтобы почва не пересыхала. Нужно каждый день опрыскивать ее водой.

Правильный посев сладкого перца. Когда?

Рекомендуемая дата посева перца — с середины февраля до конца месяца. Благодаря этому молодые растения успевают хорошо и сильно развиться до выхода на улицу после того, как минуют последние заморозки.

Правильный посев семян сладкого перца на рассаду – процесс несложный, как для опытного огородника, так и для новичков. Разные сорта нужно высаживать в отдельные банки.

Подготовленный грунт следует насыпать в подготовленные емкости, банки глубиной 15-20 см. В дне емкости проделайте несколько небольших отверстий, чтобы через них уходила лишняя вода.

Далее семена нужно разложить по поверхности увлажненной почвы и еще раз опрыскать сверху.

Затем засыпьте семена землей не более чем на 1-2 см. Увлажните почву, снова с помощью опрыскивателя. Накройте рассаду пленкой.

Поставить емкость нужно источников тепла, например, возле батареи, при температуре около 25 градусов. Тогда семена перца взойдут правильно.

Сельдерей — лучшие дни для посадки

Сеять семена сельдерея нужно с середины февраля до конца марта. Лучшие дни в последнем зимнем месяце — 13, 16, 17, 24-26 февраля.

Семена сельдерея прорастают в темноте. После посева накройте емкость непрозрачной крышкой, пока семена не набухнут.

Банки с семенами лучше всего держать в теплом помещении при температуре около 22 градусов.

Рассада фасоли

Горшки для рассады фасоли не должны быть слишком большими. Оптимально — 10-12 см в диаметре.

Ставить рассаду нужно на солнечное место. При этом, фасоли не нужна высокая температура. Эти бобы любят прохладу. То есть, семена хорошо прорастают и в неотапливаемых помещениях при условии, что в них нет морозов.

Рассаду фасоли необходимо регулярно поливать.

Общие условия прорастания семян из рассады

До появления всходов накройте емкость пленкой или прозрачной крышкой. А после появления первых всходов снимите пленку/крышку для предотвращения грибковых заболеваний.

Для прорастания семян и молодых саженцев необходима влажная почва, но она не должна быть слишком мокрой. Поэтому вместо традиционного полива субстрат лучше опрыскивать из пульверизатора.

Когда сеянцы подрастут, их следует перепривить , т.е. выбрать самые крепкие растения и пересадить их в отдельные горшочки. Время прищипки зависит от развития растения — ее делают при появлении у них 2-4 настоящих листьев (сначала появляются две так называемые семядоли, лишь позже вырастают настоящие листья, имеющие форму, аналогичную данной растение).