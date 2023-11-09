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В Минобразования пообещали набрать в 2024 году в белорусские вузы и колледжи больше бюджетников. А платников?

В Минобразования пообещали набрать в 2024 году в белорусские вузы и колледжи больше бюджетников. А платников?
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В Министерстве образования рассказали о предварительных планах приема абитуриентов в высшие учебные заведения и колледжи страны в следующем году, а также назвали две новые специальности, на которые в ближайшее время смогут пойти учиться сегодняшние школьники в белорусские колледжи.

Так, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Александра Петрова заявила, что в будущем году прием в профессионально-технические учебные заведения планируется на уровне 2023-го года - более 26 тыс. человек, однако в ходе вступительной кампании цифры могут “скорректировать в сторону увеличения”, передало агентство Sputnik.

По словам Петровой, в 2023 году доля абитуриентов, поступивших в колледжи Беларуси на обучение за счёт средств бюджета, выросла на 12%. Число “платников” при этом сократилось, и такую тенденцию Минобразования, по словам специалиста “планирует поддержать в следующем году”.

“В целом на востребованные экономикой специальности мы готовы рассматривать увеличение контрольных цифр приема”, - заявила представительница ведомства.

Схожая ситуация, когда контрольные цифры приема за счет средств республиканского бюджета увеличивали, а на платной основе - снижали, складывалась в этом году и на уровне высшего образования. Как заявил начальник главного управления профессионального образования Сергей Пищов, прием как на бюджет, так и на платную форму обучения формируется, “исходя из реальной потребности экономики в кадрах”.

Он также рассказал о новых специальностях, которые планируется в ближайшее время открыть в белорусских колледжах:

  • “производство изделий микро- и наноэлектроники”,
  • “техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства”.

Ранее в Министерстве образования Беларуси сообщили, что в 2024 году часть абитуриентов смогут претендовать на поступление без экзаменов в вузы, успешно пройдя универсиады. Начальник управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов назвал это “дополнительной траекторией”.

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В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко 21 сентября заявил, что лучшие выпускники школ “идут не туда, куда нужно” и намекнул, что ректоры белорусских университетов должны что-то сделать, чтобы самые лучшие выпускники школ не шли “туда, где они нужны стране меньше всего”.

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