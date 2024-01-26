Только с опытом работы. Минобразования решило изменить условия поступления на «заочку» в вузы Беларуси

Опубликовано: 26.01.2024 09:39 , Обновлено: 26.01.2024

Министерство образования Беларуси решило изменить условия поступления на заочную форму обучения в вузы для абитуриентов с общим средним образованием. Теперь даже тем, кто готов учиться за собственные деньги, сначала придётся как минимум 10 месяцев отработать по выбранному профилю или направлению образования.

О таких новациях вступительной кампании 2024 года на днях рассказал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Пищов, сообщило госагентство БелТА.

“Введение этой нормы обусловлено необходимостью создания равных условий для поступления абитуриентов на заочную форму обучения как на платной основе, так и за счет бюджета”, - рассказал Сергей Пищов.

Он пояснил, что абитуриент, имеющие диплом об общем среднем образовании и желающие поступить на заочную форму обучения как на платной основе, так и за счет средств бюджета, должны иметь за плечами стаж работы по профилю “не менее 10 месяцев на дату подачи документов”.

Для выпускников школ, которые за время обучения в школе не накопили такой трудовой стаж, представитель Минобразования рекомендовал рассмотреть возможность получения высшего образования в очной форме - по целевому направлению или на общих основаниях, либо поступать в колледжи, выпускники которых могут в последствии поступать в белорусские вузы на сокращенный срок обучения (как на очную, так и заочную форму).

Одновременно с этим несколько упростили поступление в вузы для золотых и серебряных медалистов и обладателей дипломов о среднем специальном или профессионально-техническом образовании с отличием. С 2024 года они могут поступать в региональные вузы без вступительных экзаменов. Правда, не на все специальности. В списке исключений, по которым всё же придётся проходить вступительные испытания, довольно престижные профили и специальности:

здравоохранение,

международные отношения,

международное право,

правоведение,

экономическое право,

государственное управление и право,

востоковедение,

специальности, при поступлении на которые абитуриентам нужно сдавать экзамены по таким дисциплинам, как “творчество” и “физическая культура и спорт”.

Кроме того, по словам Пищова, Минобразования в этом году установило ограничение на количество мест для поступления абитуриентов на условиях целевой подготовки, без вступительных испытаний и вне конкурса.

“Обусловлено это необходимостью обеспечения возможности участия в конкурсе и поступления абитуриентов, не имеющих льгот, но имеющих высокие баллы и поступающих на общих основаниях, то есть по результатам ЦЭ, ЦТ, вступительных испытаний”, - пояснил представитель ведомства.

По его словам, соответствующие подробные нормативные правовые акты в настоящее время находятся на стадии разработки и утверждения.

Напомним, министр образования Беларуси Андрей Иванец ранее в этом месяце пообещал провести “серьезную ревизию” в 2024 году в школах, колледжах и университетах.

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