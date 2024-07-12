В белорусских вузах стартовал основной этап приемной кампании. Кому дали «дополнительные траектории» поступления?

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Опубликовано: 12.07.2024 09:15 , Обновлено: 12.07.2024

В пятницу, 12 июля, высшие учебные заведения Беларуси начали принимать документы у абитуриентов, поступающих на общих основаниях и претендующих на обучение за бюджетный счёт. Посмотрели, до какого числа продлится основной этап приемной кампании в различных вузах страны и для каких категорий абитуриентов в этом году предусмотрели "дополнительные траектории" поступления.

Какие сроки подачи документов для очников, заочников и платников?

Как сообщили в Минобразования, приём документов на бюджет для большинства специальностей в белорусских вузах стартует 12 июля и продлится по 17 июля . Уже 18 июля пройдут первые внутренние вступительные экзамены, которые завершатся в большинстве вузов 25 июля. Зачисление на бюджет планируют завершить 27 июля.

Однако, в отдельных вузах страны приём документов будет длиться на два дня дольше - до 19 июля . Речь о специальностях по двум направлениям:

“Сельское хозяйство”, “Ветеринария”, “Рыбное хозяйство” и “Охрана труда”,

все специальности в Военной академии, Академии МВД, Могилёвского института МВД, Института пограничной службы и военных факультетов и военных институтов.

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А вот для выпускников профильных классов профессиональной направленности (педагогических, спортивно-педагогических, аграрных и военно-патриотических) и Национального детского технопарка сроки подачи документов, наоборот, сжали: им нужно успеть определиться с выбором будущего вуза до 14 июля .

[info_b]Следить за ситуацией с конкурсом в конкретном вузе в Минобразования рекомендовали абитуриентам непосредственно на официальных сайтах учебных учреждений. Данные о том, сколько человек подало документы на ту или иную специальность, пообещали обновлять каждый день раз в три часа — в 12:00, 15:00 и 18:00. В последний день приема документов сроки обновления информации пообещали сместить: в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00.[/info_b]

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Для кого предусмотрели “дополнительные траектории” для поступления?

Между тем, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в интервью “Настаўніцкай газете” рассказал о “дополнительных траекториях” для поступления отдельных категорий абитуриентов. На них могут рассчитывать:

победители международных, республиканских и областных олимпиад,

медалисты и обладатели красных дипломов колледжей,

выпускники Национального детского технопарка и вузовских лицеев.

Как пояснил Пищов, медалисты и отличники в этом году могут поступать без экзаменов в региональные вузы практически на все специальности. Для минских вузов такую льготу отличникам сделали по 69 самым востребованным экономикой специальностям, включая инженерные, педагогические и сельскохозяйственные специальности.

Ранее Telegraf.news писал о сроках подачи документов на заочное отделение и для тех, кто планирует получать образование на платной основе. По отдельным специальностям вступительная кампания для этих категорий абитуриентов продлится до 2 августа .

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