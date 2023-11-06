В Минобразования Беларуси определили квоту абитуриентов, кто сможет поступать в вузы "по дополнительной траектории"

Опубликовано: 06.11.2023 17:44 , Обновлено: 06.11.2023

В министерстве образования Беларуси сообщили, что в 2024 году часть абитуриентов смогут претендовать на поступление без экзаменов в вузы, успешно пройдя универсиады. Начальник управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов назвал это "дополнительной траекторией".

“Квоты для зачисления абитуриентов без вступительных испытаний не изменились, остались как в прошлом году - до 15% от контрольных цифр приема. Напомню, это касается победителей заключительного этапа вузовских олимпиад - обладателей дипломов 1, 2 и 3 степени”, - уточнил Сергей Пищов, передает госагентство Белта.

Такие университетские олимпиады в Минобразования запланировали в 21 вузах по всей стране. Уже с ноября всем желающим придется регистрироваться для участия в них. Олимпиады пройдут в два этапа. Первый - предварительный - пройдет в онлайн-формате. Прошедшие его должны будут явиться лично на заключительный.

Для понимания, в 2023 году такими победителями стали по всей стране 800 абитуриентов и только 370 из них воспользовались правом льготного поступления.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования Беларуси пообещали расширить список специальностей, на которые разрешат некоторым (!) абитуриентам поступать без экзаменов. Об этом стало известно 6 ноября.

В Минобразования Беларуси назвали новые специальности, на которые разрешат поступать в вузы без экзаменов. Кому повезет?