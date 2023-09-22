Отличников могут распределять сразу после школы? Головченко пожаловался, что лучшие выпускники "идут не туда, куда нужно"

Опубликовано: 22.09.2023 09:43 , Обновлено: 22.09.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 21 сентября заявил, что лучшие выпускники школ "идут не туда, куда нужно". По его словам, отличники почему-то выбирают более современные специальности.

“А мы туда отбираем лучших или нет? У нас идет хронический перекос: лучшие абитуриенты идут не туда, куда нужно экономике”, — задал вопрос и сам на него ответил Роман Головченко.

В качестве примера, он рассказал, что в Брестском техническом университете наивысший проходной балл был на специальность “электронная коммерция” , а низший - на — “строительство зданий и сооружений” и “мелиорация и водное хозяйство”.

“Там между двоечниками и троечниками, говоря по-старому. Это уму непостижимо. И похожая ситуация во всех других вузах, особенно технического профиля”, — пожаловался глава правительства Беларуси.

“Я бы еще понимал, если бы эти маркетологи и менеджеры, которые лидируют в этих позициях, давали нам прибавку и на предприятиях не было проблем со сбытом продукции или написанием бизнес-планов по модернизации производств. Правительству приходится нанимать внешних консультантов, чтобы править то, что пишут экономисты на промышленных предприятиях”, — признался Роман Головченко.

Премьер намекнул, что ректоры университетов должны что-то сделать, чтобы самые лучшие выпускники школ попадали на те специальности, какие хочет Роман Головченко.

“Мне кажется, это ключевая задача, над которой системе высшего образования надо работать. Самые талантливые абитуриенты у нас отбираются туда, где они нужны стране меньше всего. И это то, над чем весь ректорский корпус и Министерство образования должны работать”, - заявил премьер-министр Беларуси, не уточнив, каким может быть решение.

Чиновнику оппонировал ректор Брестского государственного технического университета Сергей Касперович, заявив, что именно лучшие предприятия забирают выпускников вузов со специальностью “электронная экономика” куда с большим желанием, чем других. А ещё напомнил Головченко, что на бюджет по этой специальности набирают всего трех человек.

В общем, премьер-министр не получил четкого ответа, как отправить отличников на нужные ему специальности. А Александр Лукашенко пообещал не ставить ректоров в “жёсткие рамки”.

Однако, что будет дальше пока не ясно. На совещании у Лукашенко, чиновники, кажется, тренировались в упражнении “кто кого и куда больше распределит”. Ранее Телеграф сообщил, что в четверг, 21 сентября, во время совещания у Александра Лукашенко, был поднят вопрос о молодых специалистах. Андрей Иванец, министр образования Беларуси, сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения. По его мнению, отрабатывать должны не только бюджетники, но и платники.

«И платник должен» — Иванец предложил распределять всех. А кого Лукашенко рекомендовал до 7 лет?