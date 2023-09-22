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Отличников могут распределять сразу после школы? Головченко пожаловался, что лучшие выпускники "идут не туда, куда нужно"

Отличников могут распределять сразу после школы? Головченко пожаловался, что лучшие выпускники "идут не туда, куда нужно"
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 21 сентября заявил, что лучшие выпускники школ "идут не туда, куда нужно". По его словам, отличники почему-то выбирают более современные специальности.

“А мы туда отбираем лучших или нет? У нас идет хронический перекос: лучшие абитуриенты идут не туда, куда нужно экономике”, — задал вопрос и сам на него ответил Роман Головченко.

В качестве примера, он рассказал, что в Брестском техническом университете наивысший проходной балл был на специальность “электронная коммерция” , а низший - на — “строительство зданий и сооружений” и “мелиорация и водное хозяйство”.

“Там между двоечниками и троечниками, говоря по-старому. Это уму непостижимо. И похожая ситуация во всех других вузах, особенно технического профиля”, — пожаловался глава правительства Беларуси.

“Я бы еще понимал, если бы эти маркетологи и менеджеры, которые лидируют в этих позициях, давали нам прибавку и на предприятиях не было проблем со сбытом продукции или написанием бизнес-планов по модернизации производств. Правительству приходится нанимать внешних консультантов, чтобы править то, что пишут экономисты на промышленных предприятиях”, — признался Роман Головченко.

Премьер намекнул, что ректоры университетов должны что-то сделать, чтобы самые лучшие выпускники школ попадали на те специальности, какие хочет Роман Головченко.

“Мне кажется, это ключевая задача, над которой системе высшего образования надо работать. Самые талантливые абитуриенты у нас отбираются туда, где они нужны стране меньше всего. И это то, над чем весь ректорский корпус и Министерство образования должны работать”, - заявил премьер-министр Беларуси, не уточнив, каким может быть решение.

Чиновнику оппонировал ректор Брестского государственного технического университета Сергей Касперович, заявив, что именно лучшие предприятия забирают выпускников вузов со специальностью “электронная экономика” куда с большим желанием, чем других. А ещё напомнил Головченко, что на бюджет по этой специальности набирают всего трех человек.

В общем, премьер-министр не получил четкого ответа, как отправить отличников на нужные ему специальности. А Александр Лукашенко пообещал не ставить ректоров в “жёсткие рамки”.

Однако, что будет дальше пока не ясно. На совещании у Лукашенко, чиновники, кажется, тренировались в упражнении “кто кого и куда больше распределит”. Ранее Телеграф сообщил, что в четверг, 21 сентября, во время совещания у Александра Лукашенко, был поднят вопрос о молодых специалистах. Андрей Иванец, министр образования Беларуси, сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения. По его мнению, отрабатывать должны не только бюджетники, но и платники.

«И платник должен» — Иванец предложил распределять всех. А кого Лукашенко рекомендовал до 7 лет?

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