"Начинают набирать обороты" - В Минобразования предупредили белорусских абитуриентов о повышении конкурса на эти специальности

Опубликовано: 04.06.2024 09:52 , Обновлено: 04.06.2024

Начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси Александра Петрова рассказала, конкурс на какие специальности повышается последние годы.

“Вот если медицинские, педагогические, IT-специальности традиционно держат высокие баллы, то специальности промышленного сектора за два - три последних года начинают также набирать обороты”, - отметила Петрова в эфире телеканала СТВ. По ее словам, повышение конкурса на промышленные специальности происходит по причине развития промышленного сектора страны.

Представитель Минобразования также рассказала, что в 2024 году на уровне среднего специального образования ввели несколько новых для Беларуси специальностей: “техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства», «производство изделий микро- и наноэлектроники», «лабораторный анализ» и не только.

А на уровне профессионально-технического образования, продолжила Петрова, в этом году планируют принять больше 27 тыс. абитуриентов. “Все они будут обеспечены первым рабочим местом, так как это обучение за бюджетные средства. Все места обеспечены заявками с реальных предприятий, поэтому если ребенок выбирает профессионально-техническое образование, то это гарантированное трудоустройство”, - подчеркнула начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования.

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Также, по ее словам, растет цифра целевого приема на уровне и среднего специального, и профессионально-технического образования.

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