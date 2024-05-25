Стало известно, какой пассажирский самолёт хотят выпускать в Барановичах

Опубликовано: 25.05.2024 10:32 , Обновлено: 25.05.2024

Авиационный ремонтный завод в Барановичах показал, какой самолёт будет выпускать совместно с российским "Уральским заводом гражданской авиации". Фотографиями и подробностями нового проекта авиатранспорта белорусский завод поделился на своём сайте.

На официальном сайте “Авиационный ремонтного завода” в Барановичах рассказали подробности и показали фото находящегося в разработке многоцелевого самолёта «Освей». Проект предполагает создание 19-ти местного турбовинтового авиатранспотра с верхним расположением крыла.

«Освей» предназначен для нужд государственной авиации, с возможностью применения в гражданской авиации, в том числе для коммерческих авиаперевозок по местным и региональным воздушным линиям. Перед конструкторами поставлена задача создать самолет, сочетающий высокую производительность и экономичность при перевозке пассажиров и грузов на малые и средние расстояния. Отличительными особенностями самолета должны стать исключительная надежность и безопасность в эксплуатации, в том числе в экстремальных климатических условиях”, - рассказали на сайте предприятия.

В создании и финансировании проекта нового авиатранспорта наряду с авиационным ремонтным заводом в Барановичах принимает участие российский «Уральский завод гражданской авиации». Совместная работа налаженв в рамках “комплексной межведомственной программы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области авиастроения».

Производить самолёт планируют в Барановичах. Работу авиатранспорта обеспечат российским турбовинтовым двигателем ВК-800, а бортовое оборудование решили создавать на базе разработок «Концерна Радиоэлектронные технологии»

В межправительственном соглашении значится, что Беларусь в реализации проекта отвечает за “производственные мощности для организации серийного производства самолета «Освей», учитывая баланс таковых мощностей двух стран по выпуску авиационной техники”. Россия же обязалась обеспечить белорусскому заводу заказы на изготовление «не менее 178 фюзеляжей, а также 50% количества самолетов «Освей», предусмотренных к поставке в рамках реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года, но не менее 89 самолетов».

Согласно программе, в течение 2027–2030 годов запланирована поставка 158 самолетов ЛМС-192 «Освей». Первый опытный образец «Освея» первый вице-премьер Правительства России Денис Мантуров пообещал представить «в конце 2026 – начале 2027 года».

[info_b]«Освей» получил свое имя собственное по одному из названий второго по площади озера на территории Республики Беларусь (другие варианты наименования которого – озеро Освейское или Освея, на белорусском языке – возера Асвейскае), относящегося к бассейну Западной Двины и находящегося в Витебской области неподалеку от границ с Псковской областью России и Латвией.[/info_b]

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