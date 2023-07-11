Головченко пообещал в 2028 году запустить в небо первый российско-белорусский самолет

Опубликовано: 11.07.2023 08:24 , Обновлено: 11.07.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 10 июля объявил о совместном с Россией проекте по запуску серийного производства собственного двухмоторного легкого самолета. Выступая на выставке «Иннопром-2023» в российском Екатеринбурге, он заявил, что максимум через 5 лет (то есть к 2028 году) первый белорусско-российский самолет "взлетит в небо союзного государства".

“Этот важнейший проект ознаменует собой переход Республики Беларусь в пул стран-авиапроизводителей при поддержке нашей братской России”, — заявил непосредственно в ходе своего выступления Головченко. Подробности этого проекта он позднее раскрыл в тематическом интервью, опубликованном пресс-службой белорусского правительства.

“Самолёт построить - это дело долгое и хлоптное. Но, конечно, мы всё хотим сделать быстро”, - заявил белорусский премьер.

По его словам, реализовать проект в столь сжатые сроки (опытно-конструкторские работы, включая строительство опытных образцов и проведение летных испытаний, планируется завершить за три года, а запустить первый самолёт в небо - через четыре-пять лет) позволит то, что работы ведутся не с нуля.

“В нём будут использованы наработки, которые уже сделаны российскими строителями - и в рамках самолета “Байкал”, и в рамках разработки самолета “Ладога”. Поэтому многие узлы будут взаимозаменяемы”, - пояснил Головченко.

Как ожидается, первое белорусско-российское воздушное судно будет многоцелевым, 19-местным самолётом. По словам премьера, руководители 558-го Авиационного ремонтного завода и Уральского завода гражданской авиации на полях выставки в Екатеринбурге уже подписали план мероприятий по реализации проекта.

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Напомним, месяцем ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума, Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли России, заявил о планах производства пассажирских самолетов в Барановичах, а ещё раньше президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о готовности наладить в стране производство штурмовиков Су-25.

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