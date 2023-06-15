Россия предложила строить в Барановичах пассажирские самолеты. Какие?

Опубликовано: 15.06.2023 18:48 , Обновлено: 15.06.2023

В рамках Петербургского международного экономического форума, Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли РФ, заявил, что в Барановичах планируют делать пассажирские самолеты.

Речь идет про проект Беларуси и РФ, на который Россия выделила кредит в 105 млрд российских рублей (из них на импортозамещение реализовано 60 млрд), сообщил «Спутник».

Евтухов пояснил, что в числе прочего, запускается производство 19-местного турбовинтового самолета на 558-м Авиационном ремонтном заводе в Барановичах.

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Он не уточнил, какой именно самолет решили собирать, но судя по характеристикам, речь о L-410, который сначала выпускался только на авиазаводе Let Kunovice в Чехословакии (сейчас это чешский завод Aircraft Industries), а в 2018 году производство этих самолетов освоили на заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.

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