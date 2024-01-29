Вице-премьер пообещал выпустить 100 белорусских самолётов. Через сколько лет?

Опубликовано: 29.01.2024 10:34 , Обновлено: 29.01.2024

Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик в воскресенье, 28 января, в эфире белорусского телевидения озвучил планы Беларуси по совместному с Россией выпуску легких двухмоторных самолетов. По его словам, первые два образца произведут уже к 2026 году, а в следующие годы займутся наращиванием производства.

Выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», Пархомчик сообщил, что реализацией этого проекта, о котором две страны договорились в 2023 году, займутся белорусское предприятие 558-й Авиационный ремонтный завод и российский Уральский завод гражданской авиации. На самолёты, по словам вице-премьера, уже “есть твердый заказ”.

“Минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, - 85-100 штук. Но это минимальное количество, которое мы должны будем произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше”, - пообещал белорусский вице-премьер.

По его словам, стороны планируют, что белорусско-российские самолеты уже в 2027 году пройдут сертификацию, а ввести их в коммерческую эксплуатацию можно будет с 2028 года.

Пархомчик пояснил, что для реализации проекта на действующем авиазаводе в Барановичах планиурется возвести дополнительно 20 тыс. квадратных метров производственных площадей, а также закупить порядка 100 единиц сложного оборудования.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко объявил о совместном с Россией проекте по запуску серийного производства собственного 19-местного двухмоторного легкого самолета прошлым летом на выставке «Иннопром-2023» в российском Екатеринбурге. Тогда премьер заявил, что первый белорусско-российский самолет “взлетит в небо союзного государства” максимум в 2028 году.

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На этот проект, по словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, Россия выделила кредит в 105 млрд российских рублей.

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