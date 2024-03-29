Первый белорусский электромобиль повысит цены на иностранные? В НАН РБ пообещали делать двигатели на заводе лифтов

Опубликовано: 29.03.2024 10:20 , Обновлено: 29.03.2024

Генеральный директор ГНУ "Объединенный институт машиностроения" НАН Беларуси Сергей Поддубко заявил в интервью госагентству БелТА, что там начали "интенсивно осваивать новые технологии, закупать оборудование, обучать специалистов", чтобы начать производство первого белорусского электромобиля. По его словам, с его стартом в Беларуси повысят пошлины на иностранные электромобили.

Кстати, сервисный электромобиль белорусского производства не будет создан с нуля, а за основу возьмут китайский Geely Coolray прошлой версии (на рынке уже продается более новая), на который уже была куплена лицензия.

“Лицензия позволяет нам сделать из машины электрическую версию, но потребуются серьезные доработки. В первую очередь – схемы монтажа батареи, которую мы, как и во всех электромобилях, разместили под днищем. Это влечет изменения в кузовной части”, - [link href=“https://www.belta.by/society/view/zapas-hoda-400-km-zapchasti-deshevle-chem-belorusskij-elektromobil-budet-vygodnee-inostrannyh-624192-2024/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] заявил [/link] представитель НАН РБ.

По его словам, в институте уже есть приобретенный летом 2023 года бензиновый автомобиль такой марки, на котором проводят доработки и испытания. Сергей Поддубко пообещал, что к концу 2024 года институт создаст промышленную партию из 5 авто, которые потом уже должны перейти в “предсерийный вариант” BELGEE eX50 (именно такое рабочее название имеет проект).

По словам Сергея Поддубко, электродвигатели для первого белорусского электромобиля будут делать на заводе по производству лифтов - ОАО “Могилевлифтмаш”, а силовую электронику - на ОАО “Измеритель” из Новополоцка. Собирать аккумуляторы решили из готовых китайских ячеек. Сборку автомобилей решили производить на заводе “Белджи”.

Поднимут пошлины на иностранные?

Генеральный директор ГНУ “Объединенный институт машиностроения признался, что даже после налаживания производства запчастей в Беларуси, первый белорусский электромобиль не будет конкурентоспособным без господдержки.

“Чтобы стимулировать внутреннее производство и создать конкурентную цену для белорусских электрокаров, в будущем придется вернуться к таможенным пошлинам [на импортные электромобили]”, - заявил Сергей Поддубко.

Как давно обещают?

В Академии наук Беларуси обещали наладить производство “первого белорусского электромобиля” не один раз. Так в июне 2022 года начальник научно-инжинирингового центра “Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин” Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич заявил, что белорусские учёные разработали совместно с китайской компанией минивэн на электрической тяге.

Правда оказалось, что он сделан на базе китайского авто. И такой же самый показали ещё в 2019 году. С тех пор о судьбе минивена ничего не было слышно.

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Также в июне 2022 года Минский завод по выпуску мотоциклов и велосипедов заявил, что уже начал (!!!) выпуск электромобиля под названием Minsk на базе китайской разработки. Правда, там его назвали квадрициклом, а на дорогах Беларуси его так и не увидели.

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В свою очередь, генеральный директор белорусско-китайской компании “БЕЛДЖИ” Геннадий Свидерский в апреле 2024 года признался, что увидеть первый электрический белорусский автомобиль белорусы смогут “не раньше чем через три года”. А это значит - не раньше 2027 года.

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