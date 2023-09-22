По просьбе «неравнодушных граждан» - В минском метро пообещали убрать «латинку»

Опубликовано: 22.09.2023 15:35 , Обновлено: 22.09.2023

Латинская транскрипция и англоязычный перевод исчезнут с указателей в минском метро, рассказал в интервью агентству «Минск-Новости» Вадим Полищук, замдиректора по эксплуатации подземки. А Игорь Сергеенко, глава Администрации президента, ранее пояснил, что в латинице некие "неравнодушные граждане" разглядели "навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций".

По его словам, все имеющиеся в метро указали вскоре приведут к двум языкам: русскому и белорусскому.

Полищук рассказал, что макеты новых указателей уже разработаны, а документы отправили на согласование. Все работы планируют завершить к концу 2023 года.

[info_b]«Латинка» и английский язык в минском метро появились в одно время с англоязычной озвучкой. Эти новшества внесли в преддверии чемпионата мира по хоккею 2014 года.[/info_b]

Shchuchynshchyna – теперь Шчучыншчыну будут писать только так. Чиновники отменили белорусскую латинку

Не только в метро

Но, “латинку” уберут не только с указателей в метро. Ранее Телеграф писал о том, что в Администрации президента пообещали заменить в Беларуси и все дорожные знаки.

Глава Администрации президента (АП) Игорь Сергеенко рассказал, что названия на дорожных знаках и указателях будут писать только на белорусском или русском языке. Сергеенко пояснил, что в латинице, которой раньше на знаках дублировали белорусские названия, некие “неравнодушные граждане” разглядели “навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций”.

По его словам, отказаться от практики использования латиницы в наименованиях улиц и топографических объектов правительству поручил Александр Лукашенко.

В АП пообещали заменить дорожные знаки в Беларуси до конца года — «Навязывание либеральных ценностей»