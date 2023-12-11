В Минском метро показали "новогодние поезда", на которых не будет Деда Мороза. Почему?

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Опубликовано: 11.12.2023 15:09 , Обновлено: 11.12.2023

Пресс-служба Минского метрополитена (ММ) 11 декабря опубликовала фото вагонов и поездов, которые украсили к Новому году. Запустить их, правда, решили 11 декабря только по двум линиям: Московской и Автозаводской.

В Минском метро уточнили, что классического Деда Мороза на поездах не будет. “В этот раз в роли Деда Мороза выступил наш персонаж Метрович. Именно он, с мешком подарков за плечами, изображен на вагонах этих праздничных поездов”, - рассказали в ММ.

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Ранее Телеграф сообщил, что латинская транскрипция и англоязычный перевод исчезнут с указателей в минском метро, рассказал Вадим Полищук, замдиректора по эксплуатации подземки. А Игорь Сергеенко, глава Администрации президента, ранее пояснил, что в латинице некие “неравнодушные граждане” разглядели “навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций”.

По просьбе «неравнодушных граждан» — В минском метро пообещали убрать «латинку»