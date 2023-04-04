Shchuchynshchyna – теперь Шчучыншчыну будут писать только так. Чиновники отменили белорусскую латинку

Опубликовано: 04.04.2023 09:25 , Обновлено: 15.09.2023

Государственный комитет по имуществу утвердил новые правила транслитерации белорусских и русских названий географических объектов и их передачи на другие языки с помощью букв латинского алфавита. По сути, чиновники отменили использование белорусской латинки для этих целей.

Новое постановление, принятое Госкомимуществом еще 24 марта,вступило в силу со дня его опубликования, то есть с 4 апреля 2023 года. Оно было согласовано с министерством внутренних дел, министерством иностранных дел, минкультом, а также Национальной академией наук Беларуси.

Ранее белорусские географические названия передавались латиницей, исходя из их написания на белорусском языке, использовалась так называемая белорусская латинка. Именно на ней продублированы все названия улиц, проспектов в крупных белорусских городах, указатели в метро и названия на остановках общественного транспорта.

Теперь, в соответствии с новым постановлением, передача географических названий на другие языки “осуществляется с их современного написания на белорусском и русском языках, присвоенных в соответствии с Законом Республики Беларусь “О наименованиях географических объектов”.

“При отсутствии официально присвоенного наименования географического объекта на белорусском и (или) русском языках используются наименования, принятые для этого географического объекта картографическими и энциклопедическими изданиями на данном языке”, - говорится в постановлении.

[info_b]Так, легендарная Шчучыншчына по новым правилам транслитерации будет писаться так: Shchuchynshchyna вместо нынешнего написания латинкой - Ščučynščyna [/info_b]

С обновленными правилами транслитерации букв белорусского и русского алфавита соответствующими буквами латинского алфавита можно ознакомиться по ссылке.