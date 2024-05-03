Защитник белорусского "Торпедо" удивил пользователей Instagram объятиями с бурым медведем

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Опубликовано: 03.05.2024 17:39 , Обновлено: 10.07.2024

Белорусский хоккеист "Торпедо" Даниил Бокун поделился видеороликом с необычайно ручным бурым медведем. Пользователи соцсети удивились смелости хоккейного защитника.

Белорусский защитник хоккейного “Торпедо” из Нижнего Новгорода Даниил Бокун поделился в своём Instagram видеороликом с ручным бурым медведем. Судя по всему, хоккеист смог хорошо поладить с лесным обитателем. Они пообнимались и даже разделили угощения. Оказалось, что суровый на первый взгляд зверь очень либит, когда его гладят и может быть очень нежным и ласковым.

Новым другом хоккеиста стал русский медведь-актёр Том. Он проживает в Подмосковье и снимается в фотосессиях и видеороликах. У мишки имеется и своя страничка в соцсети. За его деятельностью следит более миллиона подписчиков в Instagram.