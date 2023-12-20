Эту ошибку совершают 80% людей. Что нужно обязательно сделать перед тем, как есть мандарины?

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Опубликовано: 20.12.2023 13:53 , Обновлено: 20.12.2023

Хотя мандарины можно есть круглый год, чаще всего мы делаем это зимой. Оранжевые цитрусовые ассоциируются со снегом, Новым годом и Рождеством. Однако, по мнению врачей, в некоторых случаях мандарины могут принести больше вреда, чем пользы. Рассказываем, какую процедуру зря игнорирует большинство людей.

Почему употребление мандаринов может быть опасным?

Нужно помнить, что мандарины, которые попадают в Беларусь (да и в соседние страны тоже), обычно привозят из Испании, Италии, Турции.

Как правило мандарины собирают очень рано, и весь процесс дозревания может проходить уже в ящиках, в которых их перевозят. А чтобы мандарины не испортились, их также нужно правильно защитить во время транспортировки.

Для этого обычно используют безвредный пчелиный мед, карнаубский воск и шеллак, пишет портал Medonet. Хотя это абсолютно натуральные соединения, контакт с ними может вызвать аллергическую реакцию или воспаление. Кроме того, фрукты могут опрыскивать фунгицидами, отметили в издании. Большинство из них имеют в своем составе тиабендазол и имазалил, которые могут быть канцерогенными и даже повреждать нервную систему и вызывать бесплодие.

Кроме того, на фруктах их магазина или с рынка

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Как подготовить мандарин перед употреблением?

Чтобы фрукт не навредил нам, его нужно прежде всего очень хорошо вымыть. И это несмотря на то, что шкурку мало кто ест. Дело в том, что с помощью рук вы можете перенести микробы и химические вещества на ту часть плода, которую собираетесь есть, подчеркивают специалисты.

Эксперты считают, что лучше всего тщательно вымыть цитрусовые под горячей водой. Некоторые даже рекомендуют использовать средство для мытья посуды.

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Польза от употребления мандаринов

Мандарины, прежде всего, богаты витамином С, который способствует укреплению иммунитета и защите от инфекций. Кроме того, это мощный антиоксидант, который борется с избытком канцерогенных свободных радикалов.

Помимо витамина С, в этом фрукте мы находим витамин А. Это соединение необходимо для наших глаз, кожи, костей и зубов. Всего несколько мандаринов обеспечат нас солидной порцией витаминов группы В, фолиевой кислотой, калием, магнием, марганцем и кальцием.

Людям, страдающим запорами и рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей, следует не забывать есть этот фрукт не только по праздникам. Содержащийся в них нобилетин (флавоноиды) препятствует накоплению жиров в печени, тем самым снижая риск развития диабета II типа и атеросклероза.

Как легко очистить мандарин?

Ранее Телеграф писал, что существует простой и эффективный способ, который позволит насладиться сочным сладким фруктом без хлопот. Достаточно пары движений.

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