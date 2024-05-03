Британец создал самую большую модель авианосца. Какая у него длина?

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Опубликовано: 03.05.2024 17:10 , Обновлено: 03.05.2024

Британский ютубер Джеймс Уомсли построил самую большую в мире модель авианосца с дистанционным управлением и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

https://youtu.be/KQYkCTglojw?si=YQU886Mi3noS7n81

Энтузиаст-инженер Джеймс Уомсли из Великобритании, известный своим YouTube-каналом ProjectAir с почти полумиллионом подписчиков, создал самую большую в мире модель авианосца на пульте управления. Модель авианосца изготовлена ​​из дерева, пенопласта и стекловолокна. Его длина составила 5,02 метра.

Изготовив модель, Уомсли учился управлять самолетом с дистанционного управления и после нескольких неудачных попыток приземлиться на авианосец несколько раз модифицировать модель.

В видеоролике на YouTube молодой инженер показал несколько попыток посадить самолеты, а также продемонстрировал часть процесса строительства.

Ранее Уомсли уже установил мировой рекорд с самым быстрым автомобилем на дистанционном управлении и с реактивным двигателем. Согласно Книге рекордов Гиннеса, его модель автомобиля разогналась до 152 с половиной км/ч.