В АП пообещали заменить дорожные знаки в Беларуси до конца года - "Навязывание либеральных ценностей"

Опубликовано: 15.09.2023 08:27 , Обновлено: 15.09.2023

Глава Администрации президента (АП) Игорь Сергеенко пообещал, что уже до конца 2023 года по всей Беларуси заменят дорожные знаки и указатели. Теперь названия на них будут писать исключительно на белорусском или русском языке. Как пояснил Сергеенко, в латинице, которой раньше на знаках дублировали белорусские названия, некие "неравнодушные граждане" разглядели "навязывание западных либеральных ценностей и культурных традиций".

По словам Сергеенко, отказаться от практики использования латиницы в наименованиях улиц и топографических объектов правительству поручил Александр Лукашенко, передало госагентство БелТА.

“Эту работу планируется завершить до конца года. Соответствующие мероприятия проводятся”, - заявил Сергеенко 14 сентября, выступая на республиканской научно-практической конференции. Имена “неравнодушных граждан”, инициировавших изменения, из-за которых приходится в срочном порядке заменять дорожные знаки по всей стране, глава президентской администрации не назвал.

Shchuchynshchyna – теперь Шчучыншчыну будут писать только так. Чиновники отменили белорусскую латинку

Напомним, в марте этого года Государственный комитет по имуществу утвердил новые правила транслитерации белорусских и русских названий географических объектов и их передачи на другие языки с помощью букв латинского алфавита. По сути, чиновники по согласованию с Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Минкультом, а также Национальной академией наук отменили использование белорусской латинки для этих целей.

С этого времени белорусская латинка планомерно исчезала с белорусских улиц: начали заменять вывески на остановочных пунктах городского транспорта, в метро, на указателях улиц и дорожных знаках. Работы продолжаются по сей день.