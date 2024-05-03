Психологи назвали простой и любопытный способ, как женщинам повысить самооценку. Это вас удивит

Опубликовано: 03.05.2024 17:11 , Обновлено: 03.05.2024

Психологи из Йоркского университета в Канаде провели исследование, в котором приняли участие 66 девушек в возрасте от 17 до 24 лет. В итоге после недельного эксперимента участницы отметили, что их самочувствие и самооценка стали на порядок выше, чем были до этого. Результаты труда опубликовали в научном журнале Body Image.

Главное условие состояло в том, что девушкам нельзя было на протяжении 7 дней пользоваться соцсетями. Точнее, половине из них. Оставшаяся половина участниц жила, как и раньше: в их распоряжении по-прежнему находились Instagram, Facebook, Twitter и др.

До начала эксперимента каждая из них заполнила анкету, в которой рассказала о своих ощущениях и уверенности в себе. Спустя 7 дней участницы снова ответили на те же вопросы. В итоге психологи обнаружили: девушки, которые воздержались от соцсетей, стали оценивать себя лучше, чем раньше. Они были более удовлетворены внешним видом, чем первая группа, у которых имелся свободный доступ к любимым соцсетям.

Психологи считают: это связано с тем, что в Интернете слишком часто показывают идеализированные стандарты красоты. Сравнивая себя друг с другом, девушки хуже воспринимают себя, своё тело и внешний вид в целом. Кроме того, в наше время количество такого контента выросло в несколько раз: лента Instagram бесконечна, а вот число глянцевых красавиц в печатных журналах о моде зависело лишь от периодичности издания. В основном они выходили раз в несколько недель или даже месяцев.

Кроме того, вместо того, чтобы листать ленту, девушки стали больше гулять, встречаться с друзьями и заниматься спортом. Благодаря этому их физическая форма и ментальное здоровье также улучшились, подытожили учёные.

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