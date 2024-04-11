«Представляю, сколько на дне металлолома» - Видео с «плавающим» автомобильным мостом в Китае набрало 2,7 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2024 17:28 , Обновлено: 11.04.2024

Видео с необычным понтонным мостом в китайской провинции Хубэй впечатлило пользователей соцсети TikTok. За сутки короткий ролик с нарезкой кадров "плавающего" моста посмотрели более 2,7 млн человек, больше двух тысяч не смогли удержаться от комментариев.

По некоторым данным, длина данного понтонного моста превышает 50 километров. Часть дороги является пешеходной, но на некоторых участках разрешается ездить и автомобилям. Выглядит это, как отметили комментаторы под видео, одновременно и впечатляющее, и устрашающе.

“Я бы умерла со страха, проехав по этому мосту”, - написала одна из зрительниц.

Другая поддержала девушку, отметив, что решилась бы проехать по такой неустойчивой на первый взгляд конструкции лишь с особой осторожностью и на минимальной скорости.

“Ехала бы 10 км в час, пусть все бибикают”, - написала девушка, и, судя по видео, её слова не лишены смысла. На некоторых кадрах видно, как одна из машин, слишком разогнавшись, не вписалась в поворот (а дорога, судя по видео, весьма извилиста), не удержалась на дорожном полотне и съехала в воду.

“Представляю сколько на дне металлолома”, - среагировали на это одна из зрительниц.

“Дорога в один конец! Это последний путь тех кто больше не захотел жить”, - высказал своё предположение другой комментатор.

Отметим, что для Китая это уже вполне привычная практика - прокладывать мосты не через реку, а прямо по ней. Как правило, такие “водные” автомагистрали прокладывают в высокогорных районах - прокладывать тоннелей через горы выходит дороже. Кроме того, авторы подобных проектов утверждают, что тем самым они берегут хрупкую горную экосистему от человеческого вторжения (то, как такие мосты влияют на флору и фауну водной экосистемы, при этом скромно умалчивают).

Ранее Telegraf.news рассказал про самую опасную пешую тропу мира. От короткого видеоролика, снятого там, у сотни тысяч зрителей в TikTok перехватило дух. Впрочем, несколько сотен из них всё же собрались, чтобы оставить свои комментарии и задать вопрос, который заинтересовал абсолютно всех зрителей: кто и как построил эту тропу?

«От просмотра душа в пятки ушла» — Видео с самой опасной пешей тропы мира пощекотало нервы тысячам зрителей