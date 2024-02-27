В Марьиной Горке двухлетний малыш закрыл маму на балконе
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В пять часов вечера 26 февраля спасатели в Марьиной Горке получили сообщение, что на балконе квартиры на четвертом этаже о помощи просит женщина. Позвонили соседи.
Прибывшие спасатели выяснили, что женщину запер двухлетний ребенок.
С помощью автолестницы работники МЧС поднялись на балкон. Специальным инструментом открыли дверь. И мама смогла вернуться в квартиру к дочке.
Ранее Телеграф писал, что 25 февраля лепельским спасателям позвонил мужчина и сказал, что на озере Проша вблизи в Лепеле под лед провалилась дикая коза. Выехали на спасение.