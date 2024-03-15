В Риге попытались избавиться от "Минска", но с первого раза не получилось

Опубликовано: 15.03.2024 11:44 , Обновлено: 15.03.2024

В латвийской Риге по инициативе вице-мэра Эдварда Ратниекса демонтировали вывеску с торгового центра Minska. Об этом сообщил портал Rus.LSM.lv.

Ратниекс объяснил, почему вывеску сняли: «Сначала, конечно же, жители начали обращаться с вопросом: как же так, Дом Москвы в Риге ликвидировали, улицу Маскавас переименовали, но при этом есть торговый центр «Минск»? Мы обратились к девелоперу, он быстро отреагировал. И уже за одну ночь сделал всю работу”.

Новое название для торгового центра пока не придумали.

При этом в соцсетях мнения людей разделились: кто-то порадовался демонтажу вывески, а кто-то - нет, ведь здание и название с историей.

По мнению антрополога и архитектора Матиса Штейнертса, снятие надписи было непродуманным шагом: «На фасаде торгового центра есть бело-красно-белая полоса. Сейчас туда помещено лого магазина Rimi, но мне кажется, что полоса была с самого начала в комплекте с надписью Minska. Даже если неосознанно, но это создает символичное послание политическому правлению как в то время, так и сейчас”.

Так здание выглядело раньше

Штейнертс привел еще один аргумент, почему торговый центр - строение с историей: «О том, что цвет здания может быть историческим, свидетельствует также то, что расцветка магазина «Таллин» — тоже в национальных цветах Эстонии. Может быть, это совпадение, и нам нужно исследовать все глубже. Но в любом случае символизм очевиден, и его не надо было уничтожать».

К слову, демонтировали только центральную вывеску, однако надписи с названием есть на других частях торгового центра.

«Будем обращаться и к другим владельцам земли, чтобы убрали надписи. Центральная надпись одна, но там есть еще надпись Centrs Minska и еще какая-то надпись. Посмотрим, каков будет их ответ», - добавил вице-мэр Риги.

Пока латвийские власти борются у себя с упоминанием Беларуси, белорусские - с латинскими надписями в стране. К примеру, Телеграф писал об обещании главы Администрации президента Игоря Сергеенко заменить в стране дорожные знаки и указатели с надписями латиницей.

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