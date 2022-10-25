Нашли средство, как избавиться от известкового камня на кранах и в ванной. Стоит копейки

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Опубликовано: 25.10.2022 09:50 , Обновлено: 14.09.2023

Камень и отложения в душевой кабине — обычный кошмар в ванной. Упрямые потеки, вызванные слишком жесткой водой, трудно отмыть должным образом, даже при использовании проверенных химических средств из магазина. К счастью, есть простой прием, который обойдется вам в копейки и поможет эффективно избавиться от грязи.

Известковый налет появляется в ванной из-за слишком жесткой воды. К сожалению, его часто очень трудно удалить. Даже химические, магазинные средства оказываются недостаточными. Их использование также связано с риском поцарапать кабину или ванну – моющие средства иногда содержат микрогранулы, которые могут слишком агрессивно воздействовать на душевое стекло и стенки ванной.

Как очистить ванну от камня в домашних условиях?

К счастью, ответ на этот вопрос очень прост. Если известковый налет отложился в труднодоступных местах, для его очистки достаточно старой тряпки, например, из микрофибры, и уксуса. Сначала вам нужно разрезать ткань на полоски шириной примерно два сантиметра. Затем в миску или таз налейте уксус, а затем хорошенько замочите в нем кусочки ткани, чтобы они пропитались.

Удаление известкового налета в ванной таким способом тривиально. «Накидку» из полоски ткани, смоченной в уксусе, нужно просто положить на щель, покрытую известковым налетом. Также можно сбрызнуть каменистые места уксусом, оставшимся от замачивания материала. Оставляем «накидки» минимум на час. За это время камень должен раствориться. Позже все, что вам нужно сделать, это убрать тряпки, протереть поверхность губкой и промыть водой.

Ранее Телеграф сообщил, что химические средства для избавления от ржавчины чаще всего эффективны потому, что содержат ядовитые вещества, призванные разъесть загрязнения. Не каждая хозяйка решится использовать для уборки ванной состав, выделяющий токсичные пары.

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