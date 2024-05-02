Видео с гигантским золотистым деревом набрало почти 1,5 млн просмотров в Х. Что за оно?
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В соцсети Х показали видеоролик с 800-летним гинкго в Южной Корее. Видео, снятое с дрона, уже набрало больше 1,4 млн просмотров и множество комментариев.
Дерево гинкго в деревне Банги-ри в Южной Корее стало известно не только благодаря своим пышным золотистым веткам, но и поистине впечатляющему возрасту . Исследователи полагают, что дереву почти 800 лет.
Древний гинкго собирает вокруг себя множество туристов. Его охраняют как природный памятник с 1965 года и называют одним из самых красивых деревьев в мире.
Общая высота дерева составляет 33 метра.
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