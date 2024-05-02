Видео с гигантским золотистым деревом набрало почти 1,5 млн просмотров в Х. Что за оно?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.05.2024 11:23 , Обновлено: 02.05.2024

В соцсети Х показали видеоролик с 800-летним гинкго в Южной Корее. Видео, снятое с дрона, уже набрало больше 1,4 млн просмотров и множество комментариев.

Дерево гинкго в деревне Банги-ри в Южной Корее стало известно не только благодаря своим пышным золотистым веткам, но и поистине впечатляющему возрасту . Исследователи полагают, что дереву почти 800 лет.

Древний гинкго собирает вокруг себя множество туристов. Его охраняют как природный памятник с 1965 года и называют одним из самых красивых деревьев в мире.

Общая высота дерева составляет 33 метра.