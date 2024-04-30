В Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. Власти эвакуировали больше 12 тыс. человек - Reuters

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Опубликовано: 30.04.2024 18:30 , Обновлено: 30.04.2024

В провинции Северный Сулавеси в Индонезии 30 апреля произошло извержение вулкана Руанг. Власти закрыли ближайший аэропорт в городе Манадо для защиты самолетов от опасного вулканического пепла.

По информации агентства Reuters, эвакуировали больше 12 тыс. человек с близлежащего острова. Как рассказали в Национальном агентстве по противодействию стихийным бедствиям Индонезии, столб дыма от вулкана достиг двух километров.

Всех оставшихся в радиусе семи километров жителей призвали немедленно эвакуироваться и предупредили о возможных дальнейших “взрывных извержениях”.

Кстати, Индонезия расположена на так называемом «Тихоокеанском вулканическом огненном кольце» - зоне высокой сейсмической активности, где встречаются многочисленные тектонические плиты.