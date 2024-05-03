Эти 6 голливудских звёзд практически не постарели. В чём их секрет?

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Опубликовано: 03.05.2024 17:07 , Обновлено: 29.06.2024

Годы идут, а эти знаменитости, кажется, совсем не изменились. Неужели слава и богатство способны продлить молодость? Разбираемся на 6-ти голливудских примерах.

Джаред Лето

Кажется, актёр и солист рок-группы 30 Seconds to Mars так и остался тем 28-летним парнем из фильма “Реквием по мечте”. Даже с бородой он выглядит на лет 35, но уж никак ни на свои 52. Фанаты селебрити шутят, что он пьёт кровь младенцев, но на самом деле ключевым фактором его неувядающей молодости является генетика.

Это легко понять, если взглянуть на Лето рядом с его материю, которая в свои 71 также выглядят намного моложе своих лет. Однако не стоит сбрасывать со счетов и образ жизни звезды. Так, в интервью актёр и певец не раз признавался, что старается никогда не жертвовать качеством своего сна ради работы. Он практически 20 лет питается только растительной пищей, лишь изредка позволяя себе исключения. Также Джаред очень много занимается физической активностью. В его жизни есть место для йоги, пеших прогулок, скалолазания, езды на велосипеде, а также регулярных тренировок в тренажерном зале. И всё это без учёта активности на гастролях.

Дженифер Лопес

Прекрасный внешний вид и фигура. 52-летне поп-иконы Дженифер Лопес - результат большой работы над собой.

По признанию звезды, она ежедневно находит как минимум час времени для занятий спортом. В программе её тренировок утренняя йога с 20-минутной медитацией и регулярные кардио - и силовые нагрузки.

Также Джей Ло увлекается кикбоксингом, круговыми тренировками, силовыми упражнениями, выпадами и особенно бёрпи. Помимо этого, она отказалась от спиртного, курения, кофе и старается выпивать не менее 1, 5 литра воды в сутки. Актриса и певица делает гимнастику для лица, посещает косметолога и спит не менее 10 часов в день.

Элайджа Вуд

Многие шутят, что Фродо так и не выбросил кольцо, и действительно, в свои 43 звезда “Властелина Колец” выглядит очень молодо и свежо. Разве что слегка пробивающаяся седина напоминает, что актёр уже не юнец. На вопросы о том, в чём состоит секрет его вечной молодости, он всегда отвечал уклончиво либо отшучивался. К примеру, на одном из мероприятий сказал, что у него есть тайный молодой двойник, который иногда его подменяет.

Бейонсе

42-летняя американская поп-дива может похвастаться не только безукоризненной кожей, но и подтянутой фигурой, которой могут позавидовать многие молодые девушки. Её таится не только в уходе и диетах, но и в физической активности. Звезда выпивает не менее 3,8 литров воды с лимоном в день и старается питаться растительной и сбалансированной пищей. В своих интервью она признавалась, что не имеет хороших природных данных в вопросах фигуры. Таких результатов она достигла благодаря регулярным тренировкам. В периоды подготовки к шоу Бейонсе не дает себе никаких поблажек и много занимается в спортзале и на репетициях. Так что ее эффектные ноги, которые она так любит демонстрировать на фотосессиях, - это ничто иное, как итог самоотдачи и дисциплины.

Джессика Альба

Актрисе уже 43, но она совсем не выглядит на свой возраст. Джессика Альба регулярно занимается кардионагрузками, статическими упражнениями, растяжкой, дыхательными практиками и медитацией. Это позволило звезде “Города грехов” сохранить фигуру даже после трёх родов. Джессика также не раз рассказывала о том, что имеет чувствительную кожу, поэтому очень много уделяет времени на уходовые процедуры и массаж лица. Также стоит отметить и кукольный типаж актрисы, который в некоторой степени “блокирует” возраст.

Кейт Бекинсейл

Звезда “Другого мира”, кажется, просто забыла простереть. Стройная и подтянутая 50-летняя Кейт до сих пор снимается в нижнем белье и демонстрирует восхитительную фигуру. Фанаты было уже заподозрили актрису в “вампирских” штучках, но она призналась, что уделяет много времени заботе о своём внешнем виде. Кейт регулярно посещает спортзал, где занимается с тренером, а также тренируется дома. Актриса основательно подходит к выбору средств для лица: она настоящий фанат всевозможных косметических масок. Ну и без диеты тоже не обходится. Кинозвезда долгое время была вегетарианской, но из-за дефицита белка всё же вернулась к употреблению мяса. Сейчас в её рационе птица, рыба, яйца, овощные салаты с сафлоровым маслом.

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