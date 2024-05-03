"Съездила на Донбасс" - Ивлеева, организовавшая "голую вечеринку", дала интервью на фоне иконы

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.05.2024 17:07 , Обновлено: 03.05.2024

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева дала первое после нашумевшей "голой вечеринки" интервью. В разговоре с блогером Андреем Третьяковым девушка утверждала, что ездила в занятый российскими войскам украинский город Мариуполь, рассказала, почему поддерживает российскую армию и зачем удалила антивоенные посты в Instagram.

В начале беседы Ивлеева рассказала, что “в свой день рождения съездила на Донбасс”. «Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, для меня это довольно интимный момент», - поделилась блогер.

И отметила, что была на “линии соприкосновения”, то есть на фронте. “Мы стояли там около 15 минут, просто молчали, слушали войну”, - заявила организатор “голой вечеринки”.

Российская ведущая заявила, что Россия, которая оккупировала Мариуполь, его “активно” восстанавливает.

[inf]Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет [link href=“https://news.un.org/ru/story/2022/06/1425962” target=“_blank” rel=“noopener”] заявила [/link], что ее офис подтвердил гибель в ходе боевых действий в Мариуполе 1348 мирных жителей, в том числе 70 детей. По ее словам, фактическое количество погибших, вероятно, во много раз больше. Бачелет призвала Россию, как оккупирующую державу, обеспечить идентификацию и достойное захоронение всех останков.[/inf]

Поддержка российской армии и отношение к войне

Затем Ивлеева перешла к теме поддержки российских войск. Она показала Третьякову видео, на котором неизвестный российский военнослужащий благодарит девушку за помощь в покупке дрона и автобуса.

Блогер заверила, что поддерживала армию РФ, которая вторглась на территорию Украины, и до “голой вечеринки”. “Помощь оказывала и буду оказывать”, - подчеркнула она. И добавила, что в ее окружении есть люди, которые “оказывают поддержку фронту”, и девушка последовала их примеру.

В то же время в начале 2022 года Ивлеева опубликовала в своем Instagram антивоенные посты, которые впоследствии удалила. Это решение на интервью она объяснила тем, что испугалась давления.

«Комментировать публикации, которые были два года назад, уже неактуально. Там не было никакого понимая, даже знания мало-мальски базовых исторических данных, чтобы провести анализ и сделать правильный выбор. Но смысл остался: я против любой войны», — заявила российская телеведущая.

Как относится к Путину и Навальному

Спросил Третьяков Ивлееву и о том, что бы она сказала Владимиру Путину. “Чем помочь?” - ответила блогер. По ее словам, к президенту РФ она относится с симпатией и уважением.

А вот оппозиционера Алексея Навального, с ее слов, никогда не поддерживала. Смерть политика блогер назвала “грустным” с “человеческой точки зрения”.

Ивлеева также рассказала, что уезжать из России не планирует.

Напомним, на российскую телеведущую обрушилась война хейта со стороны российских патриотов после организации “голой вечеринки” в Москве в конце 2023 года. В российский столичный клуб «Мутабор» пришли также Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды российского шоу-бизнеса.

[inf]Российские власти посчитали «голую» вечеринку вызовом продвигаемым ими традиционным ценностям российского общества. Несмотря на публичные извинения, посетивших вечеринку российских «звёзд» стали «отменять»: убирать из новогодних эфиров, штрафовать и присуждать аресты. Из-за этого те стали нести финансовые потери и практически все выступили с публичными извинениями. Также они стали всячески показывать свою приверженность политике властей РФ, ездить в находящиеся под контролем армии РФ Донецкую и Луганскую области Украины и поддерживать российские войска. [/inf]

Звёзды российского шоу-бизнеса устроили голую вечеринку. Их обвинили в пропаганде ЛГБТ