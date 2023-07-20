Минобразования ввело два новых факультатива в белорусских школах с 1 сентября. Чему будут учить?

💼 Официально

Опубликовано: 20.07.2023 07:17 , Обновлено: 20.07.2023

С 1 сентября в учебной программе белорусских школ появятся два новых факультатива: ученикам 9–10-х классов (учебный курс рассчитан на два года) предложили дополнительно изучить "Святыни родного края", а ученикам 6-х классов - "Духовное наследие Беларуси (IX век – 1569 год)".

Соответствующий приказ профильного ведомства 19 июля был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В нём Минобразования подробно расписало учебные программы обоих факультативов.

[info_b]Согласно Кодексу об образовании и постановлениям Министерства об образовании, факультативные занятия в белорусских школах не являются обязательными. Зачисляют учеников на школьные факультативы по письменному заявлению родителей. Сами занятия планируются отдельным расписанием и проводятся до или после обязательных учебных занятий.[/info_b]

Согласно тексту документа, программа “Святыни родного края” поможет старшеклассникам приобрести и систематизировать “углубленные знания о своем крае, регионе, стране”.

Задачи данного факультатива Минобразования определило следующим образом:

формирование знаний учащихся о материальных и духовных особенностях родного края края;

формирование и понимание ценностных ориентиров; содействие развитию духовной культуры учащихся;

формирование у учащихся потребности в самообразовании и самовоспитании, умений ориентироваться в мультикультурной среде;

пропаганда и популяризация материальных и духовных ценностей;

воспитание исследовательских навыков, расширение и углубление интеллектуальных и познавательных способностей учащихся.

Ученикам 6-х классов в рамках факультатива “Духовное наследие Беларуси (IX век – 1569 год)” Минобразования предложило окунуться в период первых государственных образований на территории Беларуси, вплоть до времен Великого княжества Литовского, чтобы «сформировать патриотические и духовно-нравственные качества личности».

Ведомство установило следующие задачи для данного факультатива:

расширение знаний учащихся об особенностях духовного развития белорусского народа на протяжении IX ст. – 1569 г.;

формирование у учащихся ценностного отношения к Родине, воспитание их в традициях духовного наследия;

воспитание у учащихся уважения к национальному наследию, традициям и культуре белорусского народа;

создание условий для развития творческой личности, самообразования.

Напомним, в начале года Минобразования утвердило программу ещё одного нового факультатива, который предложат с 1 сентября белорусским старшеклассникам. Он называется «Введение в профессии железнодорожного транспорта» и носит профессионально-ориентированный характер.

В белорусских школах ввели железнодорожный факультатив. Что это такое и зачем?