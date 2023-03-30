В белорусских школах ввели железнодорожный факультатив. Что это такое и зачем?
Министерство образования опубликовало постановление № 11 от 13 января 2023 года, согласно которому в белорусских школах должен появиться новый факультатив.
Он называется «Введение в профессии железнодорожного транспорта». Занятия должны проводить у учеников 10-11-х классов.
Согласно документу, программа факультатива рассчитана на 70 часов: один час в неделю, по 35 часов в каждом классе. За это время школьники должны ознакомится с:
- обязанностями работников организаций железнодорожного транспорта;
- их деятельностью «по обеспечению потребности экономики и населения в ж/д перевозках и связанных с ними работах и услугах», «обеспечению безопасности движения» и «эксплуатации ж/д транспорта».
Как сказано в постановлении, цель факультатива «создание условий для осознанного выбора профессии учащимися». Ученики, среди прочего, должны «получить представления о важности ж/д транспорта для удовлетворения потребности экономики и населения в перевозках и связанных с ними работах и услугах» и «перспективах развития железнодорожного транспорта».
Минобразования посоветовало проводить занятия с использованием мультимедиа и видео, а также в форме групповых занятий с проведением семинаров.
В учебной программе, например, прописали следующие темы для 10-го класса:
- Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. Габариты.
- Электроснабжение железнодорожного транспорта.
- Железнодорожная автоматика и телемеханика, технологическая электросвязь.
- Профессиональная пригодность.
А для 11-го:
- Локомотивы и локомотивное хозяйство.
- Вагоны и вагонное хозяйство.
- История железных дорог Беларуси. Знаменитые работники организаций железнодорожного транспорта. Выдающиеся личности Белорусской железной дороги.
Подробнее с постановлением можно ознакомится по ссылке.
Печники и резчики по дереву
Как писал ранее Телеграф, в сентябре 2021 года Министерство образования подготовило список рабочих профессий, которые могут освоить учащиеся 10-х базовых классов. Среди них — печник, пекарь, резчик по дереву.