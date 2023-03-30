В белорусских школах ввели железнодорожный факультатив. Что это такое и зачем?

Опубликовано: 30.03.2023 10:59 , Обновлено: 30.03.2023

Министерство образования опубликовало постановление № 11 от 13 января 2023 года, согласно которому в белорусских школах должен появиться новый факультатив.

Он называется «Введение в профессии железнодорожного транспорта». Занятия должны проводить у учеников 10-11-х классов.

Согласно документу, программа факультатива рассчитана на 70 часов: один час в неделю, по 35 часов в каждом классе. За это время школьники должны ознакомится с:

обязанностями работников организаций железнодорожного транспорта;

их деятельностью «по обеспечению потребности экономики и населения в ж/д перевозках и связанных с ними работах и услугах», «обеспечению безопасности движения» и «эксплуатации ж/д транспорта».

Как сказано в постановлении, цель факультатива «создание условий для осознанного выбора профессии учащимися». Ученики, среди прочего, должны «получить представления о важности ж/д транспорта для удовлетворения потребности экономики и населения в перевозках и связанных с ними работах и услугах» и «перспективах развития железнодорожного транспорта».

Минобразования посоветовало проводить занятия с использованием мультимедиа и видео, а также в форме групповых занятий с проведением семинаров.

В учебной программе, например, прописали следующие темы для 10-го класса:

Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. Габариты.

Электроснабжение железнодорожного транспорта.

Железнодорожная автоматика и телемеханика, технологическая электросвязь.

Профессиональная пригодность.

А для 11-го:

Локомотивы и локомотивное хозяйство.

Вагоны и вагонное хозяйство.

История железных дорог Беларуси. Знаменитые работники организаций железнодорожного транспорта. Выдающиеся личности Белорусской железной дороги.

Подробнее с постановлением можно ознакомится по ссылке.

Печники и резчики по дереву

Как писал ранее Телеграф, в сентябре 2021 года Министерство образования подготовило список рабочих профессий, которые могут освоить учащиеся 10-х базовых классов. Среди них — печник, пекарь, резчик по дереву.

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