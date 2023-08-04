Минобразования Беларуси озвучило стоимость пользования школьными учебниками. Кому платить не придётся?

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Опубликовано: 04.08.2023 08:32 , Обновлено: 04.08.2023

Министерство образования Беларуси озвучило суммы, которые родителям школьников придётся заплатить за пользование учебниками и пособиями в 2023/2024 учебном году. Как и в предыдущие годы, ведомство установило единые тарифы для всех учащихся, однако, есть несколько категорий школьников, которых от уплаты освободили.

Плата за пользование учебниками и учебными пособиями на новый учебный год установлена в следующих размерах:

комплект учебников и пособий для дошкольников – 0,2 базовой величины (сегодня - 7,4 рубля );

); комплект учебников и пособий по программам общего среднего образования – 0,5 базовой величины (сегодня 18,5 рублей ).

Оплатить учебники родители обязаны будут до 1 октября 2023 года .

К категории льготников, для которых предусмотрена 50%-ная скидка на оплату учебников - дети из многодетных семей. Вообще не платить за школьные учебники могут, в частности, дети из следующих категорий:

учащиеся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений;

лица с особенностями психофизического развития;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства;

онкобольные или больные туберкулезом, которые проходят обучение по образовательной программе дошкольного образования;

учащиеся из семей, которые получают пособия от государства на детей старше трех лет;

учащиеся из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами I или II группы.

Для освобождения от платы за учебники родителям школьников, подпадающих под одну из этих категорий, нужно будет предоставить администрации школы ряд документов. Полный перечень прописан в Постановлении Совета министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 года «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование».

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