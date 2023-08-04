Минобразования Беларуси озвучило стоимость пользования школьными учебниками. Кому платить не придётся?
Министерство образования Беларуси озвучило суммы, которые родителям школьников придётся заплатить за пользование учебниками и пособиями в 2023/2024 учебном году. Как и в предыдущие годы, ведомство установило единые тарифы для всех учащихся, однако, есть несколько категорий школьников, которых от уплаты освободили.
Плата за пользование учебниками и учебными пособиями на новый учебный год установлена в следующих размерах:
- комплект учебников и пособий для дошкольников – 0,2 базовой величины (сегодня - 7,4 рубля );
- комплект учебников и пособий по программам общего среднего образования – 0,5 базовой величины (сегодня 18,5 рублей ).
Оплатить учебники родители обязаны будут до 1 октября 2023 года .
К категории льготников, для которых предусмотрена 50%-ная скидка на оплату учебников - дети из многодетных семей. Вообще не платить за школьные учебники могут, в частности, дети из следующих категорий:
- учащиеся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений;
- лица с особенностями психофизического развития;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства;
- онкобольные или больные туберкулезом, которые проходят обучение по образовательной программе дошкольного образования;
- учащиеся из семей, которые получают пособия от государства на детей старше трех лет;
- учащиеся из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами I или II группы.
Для освобождения от платы за учебники родителям школьников, подпадающих под одну из этих категорий, нужно будет предоставить администрации школы ряд документов. Полный перечень прописан в Постановлении Совета министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 года «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование».
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