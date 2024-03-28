В Минобразования утвердили новые школьные факультативы. Какие?

Опубликовано: 28.03.2024 09:23 , Обновлено: 28.03.2024

В четверг, 28 марта, вступило в силу постановление Министерства образования, в котором утверждены три новых факультатива для общеобразовательных школ.

Факультатив «Когда учиться легко. В мире конструирования» закреплён в программе общего среднего образования для III–IV классов. Программа занятий направлена на “формирование у учащихся универсальных составляющих функциональной грамотности в процессе конструкторской деятельности”.

“Ожидается, что в процессе освоения программы школьники подготовятся к успешному взаимодействию с изменяющимся окружающим миром, использованию своих способностей для его преобразования; самостоятельному конструированию алгоритмов осуществления основных видов деятельности; кооперации и сотрудничеству с другими людьми; дальнейшему образованию, самообразованию, к прогнозированию своего профессионального будущего”, — сказано в постановлении.

Для для учащихся V–VI классов общеобразовательных школ утверждён факультатив «В мире информации».

Целью занятий заявили “формирование универсальных составляющих функциональной грамотности, направленных на обучение учащихся умению обрабатывать (анализировать, синтезировать, интегрировать, трансформировать, интерпретировать) информацию из различных источников и разных предметных областей, представленную в различных видах”. В Минобразовании посчитали, что это факультатив позволит выработать у детей “критическое мышление, креативность, коммуникацию, кооперацию, эмоциональный и социальный интеллект, создаст условия для устойчивого развития личности”.

Ученики IХ классов смогут посещать факультативные занятия «Лик Беларуси: экология и устойчивость».

Согласно постановлению, занятия призваны “сформировать функциональную грамотность в естественнонаучной области при выполнении проектов исследовательского характера, ключевых экологических компетенций учащихся, необходимых для жизни и успешной самореализации, при условии становления таких качеств личности, как инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения”.

Все факультативы рассчитаны для общеобразовательных школ как с русскоязычной, так и белорусскоязычной программами обучения.

Новые факультативы утвердили Постановлением Министерства образования от 4 марта 2024 г. № 26. Оно вступило в силу с 28 марта 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министерство образования Беларуси утвердило требования, согласно которым в вуз без экзаменов смогут поступить лишь некоторые выпускники. Постановление №17 от 12 февраля 2024 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Минобразования Беларуси утвердило требования, без которых абитуриенты не поступят в вузы без экзаменов