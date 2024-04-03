Минобразования Беларуси утвердило новый факультатив, где школьников будут учить нравственности. Это как?
В Министерстве образования Беларуси в среду, 3 апреля, утвердили программу нового факультатива для младшеклассников. Ожидается, что ребят будут учить "общечеловеческим ценностям" и формировать у них "эстетическую культуру". Официальное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Факультатив называется “Азбука нравственности” и рассчитан на детей младшего школьного возраста. В Минобразования на него выделили 69 часов: 34 часа во втором классе и 35 — в третьем. Планируется, что занятия будут проходить раз в неделю.
В составе программы восемь модулей:
- «Введение»;
- «С чего начинается Родина?»;
- «Нравственные основы общения. Культура общения»;
- «Добрыми делами мы наполним мир»;
- «Азбука нравственности в семье»;
- «Азбука нравственности в школе»;
- «Экологическая культура человека»;
- «Человек трудом славится».
В официальном постановлении указано, что “одной из основных составляющих воспитания является нравственность, направленная на приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям”.
В Минобразования пояснили, что младший школьный возраст — 7–10 лет — является наиболее “благоприятным периодом для усвоения социальных норм и формирования социально значимых качеств личности”.
Минобразования ввело два новых факультатива в белорусских школах с 1 сентября. Чему будут учить?
Так, с помощью произведений детской литературы, мультфильмов, музыки, пословиц и поговорок школьникам планируют прививать:
- “развитие нравственных чувств” (сочувствия и сопереживания, любви, доверия, расположения к людям и др.),
- “воспитание высоких моральных качеств” (милосердия, справедливости, скромности и деликатности, трудолюбия и пр.),
- “формирование норм поведения” (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим и др.)
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве образования Беларуси ввели новые факультативы, на которых школьников планируют учить игре на музыкальных инструментах. Занятия должны будут проводить с кажым желающим 1-9 классов по отдельности, а в конце полугодия школьники смогут показать умения на отчётном концерте.
Интересно, что ребятам предоставят возможность играть не только классику, но и произведения современных композиторов. Также школьники смогут самостоятельно выбрать любой жанр: от романса до рок-н-ролла.
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