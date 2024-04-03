Минобразования Беларуси утвердило новый факультатив, где школьников будут учить нравственности. Это как?

Опубликовано: 03.04.2024 12:41 , Обновлено: 11.04.2024

В Министерстве образования Беларуси в среду, 3 апреля, утвердили программу нового факультатива для младшеклассников. Ожидается, что ребят будут учить "общечеловеческим ценностям" и формировать у них "эстетическую культуру". Официальное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Факультатив называется “Азбука нравственности” и рассчитан на детей младшего школьного возраста. В Минобразования на него выделили 69 часов: 34 часа во втором классе и 35 — в третьем. Планируется, что занятия будут проходить раз в неделю.

В составе программы восемь модулей:

«Введение»;

«С чего начинается Родина?»;

«Нравственные основы общения. Культура общения»;

«Добрыми делами мы наполним мир»;

«Азбука нравственности в семье»;

«Азбука нравственности в школе»;

«Экологическая культура человека»;

«Человек трудом славится».

В официальном постановлении указано, что “одной из основных составляющих воспитания является нравственность, направленная на приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям”.

В Минобразования пояснили, что младший школьный возраст — 7–10 лет — является наиболее “благоприятным периодом для усвоения социальных норм и формирования социально значимых качеств личности”.

Минобразования ввело два новых факультатива в белорусских школах с 1 сентября. Чему будут учить?

Так, с помощью произведений детской литературы, мультфильмов, музыки, пословиц и поговорок школьникам планируют прививать:

“развитие нравственных чувств” (сочувствия и сопереживания, любви, доверия, расположения к людям и др.),

“воспитание высоких моральных качеств” (милосердия, справедливости, скромности и деликатности, трудолюбия и пр.),

“формирование норм поведения” (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим и др.)

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве образования Беларуси ввели новые факультативы, на которых школьников планируют учить игре на музыкальных инструментах. Занятия должны будут проводить с кажым желающим 1-9 классов по отдельности, а в конце полугодия школьники смогут показать умения на отчётном концерте.

Интересно, что ребятам предоставят возможность играть не только классику, но и произведения современных композиторов. Также школьники смогут самостоятельно выбрать любой жанр: от романса до рок-н-ролла.

Минобразования предложило учить белорусских школьников песням Beatles и Santana