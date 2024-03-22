Минобразования предложило учить белорусских школьников песням Beatles и Santana

Опубликовано: 22.03.2024 11:53 , Обновлено: 22.03.2024

В Министерстве образования Беларуси ввели новые факультативы, на которых школьников планируют учить игре на музыкальных инструментах. Постановление об этом опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в пятницу, 22 марта.

Согласно документу, занятия должны будут проводить с кажым желающим 1-9 классов по отдельности, а в конце полугодия школьники смогут показать умения на отчётном концерте.

Интересно, что ребятам предоставят возможность играть не только классику, но и произведения современных композиторов. Также школьники смогут самостоятельно выбрать любой жанр: от романса до рок-н-ролла.

В документе указано, что целью нового факультатива является “формирование основ эстетической и музыкальной культуры личности”. Ученикам предложат на выбор 5 инструментов:

цимбалы;

скрипка;

фортепиано;

синтезатор;

гитара.

Например, на скрипке детям предложат научиться играть русские, украинские, белорусские, латышские, литовские и другие народные песни. Помимо этого, в программе предусмотрены произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Шостаковича и Бетховена.

В то же время старшие классы смогут разучить песни легендарных групп The Beatles и Santana, заглавную тему к мультфильму “Анастасия”, песню Олега Митяева “Как здорово” и других.

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