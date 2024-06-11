Минобразования решило ввести новый факультатив для белорусских старшеклассников. Чему научат?

Опубликовано: 11.06.2024 12:18 , Обновлено: 11.06.2024

Министерство образования решило внедрить в школьную программу новый факультатив для учащихся 10 и 11 классов. Начиная с нового учебного года, белорусские школьники могут посещать занятия по "Введению в медицинскую профессию".

Интересно, что похожий факультатив в школах уже есть — “Допризывная подготовка”, однако ключевое отличие в том, что занятия, помимо теории и практики, предусматривают экскурсии в различные медучреждения страны, аптеки и станции скорой помощи. Конечно, полноценными врачами после факультатива школьники не станут, однако в Минобразования пообещали, что ребята “получат базовые навыки и представление о медицинских профессиях”.

Например, в 10 классе на занятиях изучат историю медицины, систему медобразования в Беларуси, обсудят образ медицинского работника. Оставшиеся часы посвятят здоровому образу жизни, основам гигиены и медпомощи населению. А вот в 11 классе перейдут к более сложным вещам – анатомии, физиологии и даже фармакологии. Кроме того, выпускникам пообещали рассказать о методах диагностики и медицинской реабилитации.

“Факультатив разработан с целью создания условий для осознанного выбора потребности в профессиональном самоопределении”, — отметили в Министерстве образования Беларуси.

Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, учебная программа рассчитана на 68 часов (35 часов для учеников 10 класса и 33 часа – для 11 класса).

Ранее Минобразования ввело новые факультативы, на которых школьники будут учиться играть на музыкальных инструментах. Так, занятия пообещали проводить с кажым желающим 1-9 классов по отдельности, а в конце полугодия ребята смогут показать умения на отчётном концерте.

Интересно, что школьникам предоставят возможность играть не только классику, но и произведения современных композиторов. Также они смогут самостоятельно выбрать любой жанр: от романса до рок-н-ролла.

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