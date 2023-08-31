Родителям белорусских школьников дали месяц на оплату учебников. Что будет, если не заплатить вообще?

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Опубликовано: 31.08.2023 13:07 , Обновлено: 31.08.2023

У родителей белорусских школьников есть месяц на то, чтобы заплатить за пользование учебниками и пособиями. Внести оплату родители обязаны до 1 октября 2023 года. А что будет с теми, кто не успеет или откажется платить вовсе? Попытались разобраться.

Почему родители обязаны платить за школьные учебники?

Обязанность родителей платить за то, что их дети пользуются учебниками и учебными пособиями в учреждениях дошкольного и общего среднего образования прописана в статье 39 Кодекса Республики Беларусь об образовании. Это касается и государственных школ и детских садов, и частных образовательных учреждений.

Размер платы и порядок ее взимания устанавливает правительство. На 2023/2024 учебный год она установлена в следующем размере:

комплект учебников и пособий для дошкольников – 0,2 базовой величины (сегодня — 7,4 рубля );

); комплект учебников и пособий по программам общего среднего образования – 0,5 базовой величины (сегодня 18,5 рублей ).

Там же, в Кодексе об образовании, прописаны и категории льготников, которые имеют право платить лишь 50% от стоимости комплекта учеников или вовсе могут получить их бесплатно. А вот санкции за отказ от оплаты не прописаны: логично предположить, что в этом случае учебники школьнику просто не выдадут.

Минобразования Беларуси озвучило стоимость пользования школьными учебниками. Кому платить не придётся?

Можно ли ходить в школу с личными учебниками? А с электронными?

Однако, некоторые родители, чьи семьи не подпадают ни под одну из категорий льготников, категорически не желают платить за школьные учебники. Кто-то предпочитает самостоятельно покупать школьные учебники, чтобы они и по окончании учебного года оставались в их собственности, кто-то делает ставку на технологии и отдаёт предпочтение электронному варианту учебников. Их вообще бесплатно можно скачать на Едином информационно-образовательном ресурсе.

Ни первый, ни второй вариант не прописан в Кодексе об образовании и, по большому счету, остается на усмотрении администрации конкретной школы. В случае с собственным комплектом учебников, скорее всего, у родителей не возникнет проблем. Главное, чтобы он полностью совпадал с теми изданиями, которые используются в конкретной школе. Недостающие пособия, конечно, можно взять и в школьной библиотеке, но если брать его на весь учебный год, родителей, вероятнее всего, всё равно попросят заплатить, причем - как за полный комплект учебников.

С электронными версиями учебников всё сложнее: использование гаджетов в школе строго регламентировано администрациями учебных заведений, исходя из рекомендаций Минобразования. Этот вопрос регулярно поднимают родители, в частности, указывая на то, что один планшет заменяет все книги и существенно облегчает портфель школьника.

В преддверии нового учебного года этот вопрос на “Радио-Минск” прокомментировала первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко. По её словам, пока гаджеты в школе - это “больше дополнение к тем учебникам и пособиям”, чем их полная замена.

“Это хорошее подспорье для прямого выхода с урока на какие-либо электронные образовательные ресурсы, возможность заменить какой-то учебник в один из “тяжелых” дней. Но, опять же, использование планшетов, смартфонов и других мобильных устройств на постоянной основе не улучшает здоровье”, - подчеркнула чиновниц, призвав к “разумному сочетанию традиционных пособий и новых средств обучения”.

“Как ничто не заменит учителя возле доски, так ничто не заменит и хороший бумажный учебник”, - заявила она.

Таким образом, прямых запретов ни на пользование электронными учебниками, ни на покупку личных книг Минобразование не даёт. Однако, как посмотрит администрация конкретной школы или сада на отказ родителей платить за учебники и на предложенные альтернативные варианты, остается открытым.

Как заплатить за учебники через ЕРИП?

Отметим, что заплатить за пользование школьными учебниками родители могут на почте или в отделении банка, а также через инфокиоск или, не выходя из дома, по интернету через систему “Расчет” (ЕРИП). В последнем случае родителям следует придерживаться следующей инструкции: