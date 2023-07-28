Фиксированная ежемесячная плата и новая схема питания. Как будут кормить белорусских школьников с 1 сентября?

Опубликовано: 28.07.2023 11:21 , Обновлено: 28.07.2023

В Главном управлении по образованию Миноблисполкома рассказали, когда все школы региона переведут на новую схему питания детей, чем она отличается от прошлогодней и какие нововведения ждут родителей по оплате школьных обедов.

Результаты пилотного проекта по организации школьного питания, в котором в прошлом учебном году приняли участие десятки школ по всей стране, в Главном управлении по образованию Миноблисполкома оценили положительно и объявили о том, что в новом учебном году его продолжат внедрят во всех учреждениях образования области.

С 1 сентября 2023 года на новые принципы организации питания планируют перевести 411 (82,5%) школ, остальные будут переводить в два этапа - с 1 апреля 2024 года и с 1 сентября 2024 года.

Главной задачей перехода на новую схему питания чиновники назвали “предоставление качественного, безопасного и сбалансированного питания с учетом вкусовых предпочтений самих обучающихся и их родителей”.

Для этого в Минобразования уже создали информационный сборник технологических карт блюд и изделий с новыми фирменными блюдами, хорошо зарекомендовавшие себя в рамках эксперимента. Из этого списка будут составлять примерные двухнедельные рационы для школьников. Кроме того, дополнительно расширили ассортимент школьных буфетов.

Как с 1 сентября платить за школьное питание?

В связи с переходом на новую схему питания, планируют изменить с 1 сентября и принцип оплаты за школьные обеды. Как пояснили в управлении по образованию, теперь для родителей установят фиксированную ежемесячную плату. Точные цифры чиновники пока не озвучили, лишь пояснили: размер ежедневной оплаты будет зависеть от возраста ученика и количества приемов пищи, а расчёт будет вестись “в процентах от наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения”.

Кого и когда будут кормить в школах?

В управлении также пояснили, что по согласованию с Министерством здравоохранения были определены следующие “наиболее оптимальные” приемы пищи для школьников:

для учеников 1–4-х классов - горячий (второй) завтрак, обед и полдник;

для учеников 5–11-х классов - обеда, полдник и ужин.

По информации управления образования, начинать кормить учеников школ с 1 сентября будут позже:

учеников первой смены - не ранее чем через 2–2,5 часа после начала работы учреждения образования;

учеников второй смены - не ранее чем через 45 минут после начала занятий второй смены.

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко рассказывал о примерных сроках перевода на новую схему питания школ по всей Беларуси. По его словам, каждый район будет определять для себя график ввода нового меню. Например, на Витебщине более 70% школ перейдут на новое питание с 1 сентября, в других регионах — 30-40% учреждений, “в соответствии со степенью готовности”.

Совмин изменил меню в школьных столовых Беларуси. Что будет среди новых 230 блюд с 1 сентября?

Ранее Телеграф рассказывал о школьном меню, которое приготовили для белорусских школьников к новому учебному году. Среди 230 новых блюд, которые дети уже опробовали в рамках пилотного проекта, есть пельмени, бургеры, хот-доги, картофельная бабка, запеченная куриная голень и многое другое.