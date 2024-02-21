«Как минимум пистолетами» - Лукашенко потребовал вооружить уличных патрульных

Опубликовано: 21.02.2024 08:34 , Обновлено: 21.02.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал вооружить патрули постовой службы милиции, которые нередко можно встретить на улицах белорусских городов, стрелковым. Такое поручение он дал 20 февраля, в ходе расширенного совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности.

“Люди должны чувствовать себя в безопасности - дома, на работе, на улице в любое время суток. На улицах должны быть наши ребята - патрули”, - заявил в ходе своего выступления Лукашенко и поручил “взять на контроль” этот вопрос МВД, КГБ, Генпрокуратуре и спецслужбам.

Он отметил, что если раньше в патрули по городу “с голыми руками ходили”, то сейчас “патрули должны быть вооружены стрелковым оружием”.

“Как минимум пистолетами. И это должны знать все. И они должны ходить спокойно по улицам. Гарантия — никаких преступлений в этих районах не будет”, — заявил Лукашенко.

Он также заявил, что уровень преступности в Беларуси с каждым голом снижается, в частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких противоправных деяний, но при этом обратил внимание на “негативную тенденцию” к росту случаев мошенничества, вымогательства и киберпреступлений и анонсировал изменения в уголовном законодательстве Беларуси в этой сфере.

Ранее Телеграф сообщил, что в этом году в Беларуси изменили правила применения оружия белорусскими военными при несении службы. В Министерстве обороны Беларуси заверили, что правила применения оружия “не претерпели существенных изменений” и объяснили, когда белорусские военные могут стрелять в людей без предупреждения.

«Не претерпели существенных изменений» — В Минобороны объяснили, когда белорусские военные могут стрелять без предупреждения

Напомним, оружие будут в скором времени начнут выдавать и участникам народного ополчения. Порядок выдачи оружия и боеприпасов Министерство обороны Беларуси утвердило в январе этого года.

Минобороны определилось, как будут выдавать оружие белорусским народным ополченцам