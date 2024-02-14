"Белорусская Венеция" - Белорус показал, затопленную деревню под Лунинцом

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2024 12:01 , Обновлено: 14.02.2024

Белорусский предприниматель Роман Нефидович, который организует сплавы на байдарках и походы по белорусскому Полесью, показал разлив реки в Лунинецком районе Брестской области. Пользователи соцсети TikTok тут же поспешили окрестить деревню Лахва, улицы которой превратились в реки, "белорусской Венецией" или "Лунинецией".

На кадрах видно, что вода в деревне уже сейчас подобралась к жилым домам и по некоторым улицам передвигаться можно исключительно на лодках или, как люди на видео - на байдарках.

Пока одни комментаторы восторгалось удивительными видами подтопленной белорусской деревни, другие с ужасом задавались вопросом, “как там вообще люди живут”. И хотя автор видео на это ответил, что люди там живут “в кайфе”, комментарии других пользователей говорят о не столь однозначной ситуации.

“Красота красотой, а горя людям на годы. Знаю по себе”, - поделился своим опытом один из зрителей.

Отметим, что по данным МЧС в настоящее время затопления прибрежных территорий зафиксированы в большинстве районов Гомельской области, а также в отдельных районах Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Согласно гидрологическому бюллетеню Белгидрометцентра от 14 февраля, вода уже превысила опасные высокие отметки на следующих реках:

на Припяти у деревни Черничи и Петрикова,

на Птичи у деревни Першая Слободка,

на Случи у агрогородка Ленин,

на Цне у агрогородка Дятловичи.

Близок к опасным отметкам уровень воды на следующих реках:

на Немане у Столбцов,

на Щаре у Слонима,

на Уборти у деревни Краснобережье.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни рост уровней воды сохранится на реках бассейнов Западного Буга, Березины и Припяти, а вот на остальных реках страны, наоборот, можно ожидать его спада.