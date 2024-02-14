"Белорусская Венеция" - Белорус показал, затопленную деревню под Лунинцом
Белорусский предприниматель Роман Нефидович, который организует сплавы на байдарках и походы по белорусскому Полесью, показал разлив реки в Лунинецком районе Брестской области. Пользователи соцсети TikTok тут же поспешили окрестить деревню Лахва, улицы которой превратились в реки, "белорусской Венецией" или "Лунинецией".
На кадрах видно, что вода в деревне уже сейчас подобралась к жилым домам и по некоторым улицам передвигаться можно исключительно на лодках или, как люди на видео - на байдарках.
Пока одни комментаторы восторгалось удивительными видами подтопленной белорусской деревни, другие с ужасом задавались вопросом, “как там вообще люди живут”. И хотя автор видео на это ответил, что люди там живут “в кайфе”, комментарии других пользователей говорят о не столь однозначной ситуации.
“Красота красотой, а горя людям на годы. Знаю по себе”, - поделился своим опытом один из зрителей.
Отметим, что по данным МЧС в настоящее время затопления прибрежных территорий зафиксированы в большинстве районов Гомельской области, а также в отдельных районах Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
Согласно гидрологическому бюллетеню Белгидрометцентра от 14 февраля, вода уже превысила опасные высокие отметки на следующих реках:
- на Припяти у деревни Черничи и Петрикова,
- на Птичи у деревни Першая Слободка,
- на Случи у агрогородка Ленин,
- на Цне у агрогородка Дятловичи.
Близок к опасным отметкам уровень воды на следующих реках:
- на Немане у Столбцов,
- на Щаре у Слонима,
- на Уборти у деревни Краснобережье.
По прогнозам специалистов, в ближайшие дни рост уровней воды сохранится на реках бассейнов Западного Буга, Березины и Припяти, а вот на остальных реках страны, наоборот, можно ожидать его спада.