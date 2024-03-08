У Boeing 777 отвалилось колесо и раздавило две машины

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Опубликовано: 08.03.2024 15:59 , Обновлено: 08.03.2024

Самолёт Boeing 777, вылетевший на рейс компании United Airlines из международного аэропорта Сан-Франциско в Осаку в четверг утром потерял колесо. Инцидент попал на видео.

Обломки 100-килограммового колеса приземлились на одной из парковок для сотрудников аэропорта. Сообщений о пострадавших не поступало, но две машины значительно пострадали.

В заявлении United Airlines говорится, что самолёт вернули обратно в Лос-Анджелес, где он благополучно приземлился. “Юнайтед” сообщила, что на борту рейса находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и четыре пилота - в общей сложности 249 человек.

“У 777-200 по шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет спроектирован для безопасной посадки с отсутствующими или поврежденными шинами”, - заявили в авиакомпании.

Очевидец рассказал, что он видел после того, как шина упала и повредила несколько автомобилей. “При той скорости, с которой он падал, он раздавил бы кого-нибудь, как виноградину”, - сказал Гэри Гласс.

Гласс ехал рядом с парковкой всего в 30 метрах от него, когда увидел, как колесо рухнуло на близлежащие автомобили.

“Я посмотрел вверх и увидел, что это шина, вращающаяся на большой скорости. Она подпрыгнула на стоянке для персонала и врезалась в машину, маленький компактный автомобиль, и я подумал, что она раздавит эту машину и останется там, но на самом деле она снова подпрыгнула очень высоко, и шина все еще вращались, а затем приземлилась на красную Tesla и полностью перевернул и раздавил ее,- сказал Гласс.